▲ 잠실야구장 자료화면

서울 송파구 잠실 야구장에서 경광봉과 무전기를 들고 경찰 행세를 한 50대 남성에게 징역형이 구형됐습니다.오늘(24일) 서울동부지법 형사7단독 이준구 판사 심리로 열린 50대 남성 전 모 씨의 경찰 제복·장비의 규제에 관한 법률 위반 혐의 결심 공판에서 공소청은 징역 1년을 구형했습니다.전 씨는 7월 25일 경찰 표식과 경광봉, 무전기를 착용한 채로 프로야구 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기가 열린 잠실 야구장 일대를 돌아다닌 혐의를 받습니다.경찰제복장비법상 경찰공무원이 아닌 일반인이 경찰제복이나 그와 유사한 복장을 착용하거나 경찰 장비를 소지하면 불법입니다.어길 시 6개월 이하 징역이나 300만 원 이하 벌금에 처할 수 있습니다.그는 경찰 조사에서 어릴 때 경찰이 되고팠던 기억이 있어 장비를 착용했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.이날 재판에서 전 씨 측 변호인은 "모든 혐의를 인정하고 진지하게 반성하고 있다. 정신의학과 치료를 받겠단 의지도 표명하고 있다"며 선처를 요청했습니다.수의를 입고 법정에 나온 전 씨도 "열심히 반성하고 사회에 나가서 다시는 범죄를 저지르지 않겠다"고 말했습니다.전 씨에 대한 선고는 다음 달 15일 오후에 이뤄질 예정입니다.(사진=연합뉴스)