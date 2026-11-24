▲ 국토교통부가 지난 10월 29일 주택공급 정례브리핑을 열고 하남과 김포, 구리 등 7만 6천700가구 규모의 신규 택지 후보지 6곳을 추가 발표했다. 이날 약 1만 2천 가구 규모의 경기 하남시 하남미사 K-컬쳐 지구의 모습.

앞으로 공공택지 조성사업의 보상 절차에 적극 협조한 주민은 건축물 등 지장물 보상액의 최대 30%를 협조 장려금으로 더 받을 수 있게 됩니다.공공 도심복합사업의 건축물 높이 제한은 최대 2배까지 완화하고 인허가 절차도 간소화합니다.국토교통부는 지난해 9·7 대책과 올해 8·13 대책의 후속 조치로 공공주택특별법 시행령·시행규칙 개정안을 내년 1월 4일까지 입법예고한다고 오늘(24일) 밝혔습니다.개정안은 공공주택지구 조성사업의 보상 절차를 단축하기 위해 협조장려금 지급 기준을 신설했습니다.지장물 등 기본조사에 협조하고 보상 협의계약을 체결한 뒤 계약일로부터 4개월 이내에 지장물 인도·이전 등을 마친 주민에게 지장물 보상액의 최대 30%를 현금으로 추가 지급할 수 있습니다.공공주택사업 시행자는 지구별 사업 여건을 고려해 장려금 지급 여부와 지급률을 결정할 수 있습니다.고액 보상자에게 과도한 혜택이 돌아가는 것을 막기 위해 보상액 구간별로 지급률을 차등 적용할 수 있습니다.협조장려금 제도는 개정 규정 시행일인 내년 3월 9일 이후 사업 시행자가 보상 협의를 요청하는 공공주택지구부터 적용할 예정입니다.