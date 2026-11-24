▲ 전국 주유소 기름값이 27주 연속 하락세를 이어가고 있는 22일 서울 시내의 한 주유소 모습.

정부가 내년 1월 원유 도입에 속도를 내고 있습니다.산업통상부는 오늘(24일) "2027년 1월 원유 도입 물량은 전년 대비 75% 이상 확보 중이며, 꾸준히 증가하고 있다"고 밝혔습니다.지난 17일 원유 50%를 확보했다고 밝힌 바 있는데, 일주일 사이 도입 예정 물량이 추가로 늘어난 겁니다.올해 11~12월 원유 물량은 전년 대비 90% 수준입니다.나프타는 11월 수요 대비 100% 이상, 12월도 수요 대비 100% 수준으로 확보한 상태입니다.국제유가는 글로벌 원유 공급이 증가할 것이라는 전망과 리비아 샤라라 유전의 송유관 재가동 등의 요인으로 배럴당 80달러대까지 하락했습니다.지난 23일 기준 브렌트유는 배럴당 89.37달러, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 80.17달러.두바이유는 87.04달러를 기록했습니다.정부가 석유 최고가격제를 유지하고 있는 가운데 국내 주유소 석유 제품 가격은 오늘 오전 8시 기준 리터(L)당 휘발유 1천854.01원으로 전일 대비 0.009%, 경유는 1천840.62원으로 0.032% 하락했습니다.(사진=연합뉴스)