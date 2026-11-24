▲ 금융투자협회

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채권시장 참여자의 절반 이상이 오는 26일 예정된 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리를 인상할 것으로 예상했습니다.금융투자협회는 오늘(24일) 채권 보유·운용 관련 종사자 100명을 대상으로 지난 13∼18일 시행한 설문조사를 토대로 '2026년 12월 채권시장지표(BMSI)'를 발표했습니다.응답자의 54%는 금통위에서 기준금리가 인상될 것으로 예상했고, 46%는 동결을 전망했습니다.금투협은 물가 부담과 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 12월 금리 인상에 대한 기대 등으로 인상 응답자가 직전 조사보다 늘었다고 설명했습니다.기준금리 BMSI는 46.0으로 직전 조사보다 47.0포인트 하락했습니다.12월 종합 BMSI는 78.7로 전월보다 20.4포인트 내렸다.BMSI가 100 이상이면 채권시장 심리가 양호하고, 100 미만이면 위축돼 있음을 뜻합니다.금투협은 미국의 물가·고용 지표에 따른 12월 FOMC 금리 인상 기대와 가계대출 증가 등으로 국내 금리 상승 전망이 강해진 영향이라고 분석했습니다.금리전망 BMSI는 72.0으로 전월보다 51.0포인트 하락했습니다.시장금리 상승을 예상한 응답자는 39%로 전월보다 22%포인트 늘었고, 하락을 예상한 응답자는 11%로 29%포인트 줄었습니다.국내 성장률 전망의 상향 가능성과 한국은행의 11월 점도표 공개를 앞둔 경계 심리가 영향을 미친 것으로 조사됐습니다.물가 BMSI는 84.0으로 9.0포인트 내렸습니다.물가 상승 응답자는 17%로 전월보다 7%포인트 늘었습니다.미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 예상을 상회하고, 미국과 이란의 갈등이 지속됨에 따른 유가 불확실성 때문입니다.환율 BMSI는 94.0으로 4.0포인트 하락했습니다.환율 상승 응답자는 12%로 전월 대비 1%포인트 축소된 가운데 환율 하락 응답자는 6%로 전월보다 5%포인트 줄었습니다.세계국채지수(WGBI) 편입 마무리에 따른 달러 공급 요인 약화와 미국 금리 인상 기대에 영향을 받았습니다.(사진=금융투자협회, 연합뉴스)