▲ 젠슨황 부부

무려 200조 원에 육박하는 자산을 보유한 젠슨 황과 아내 로리 황은 재산을 어떻게 관리했을까?월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지시간) 탐사보도를 통해 오랜 기간에 걸친 젠슨 황 부부의 가족 내 재산 관리, 대물림 준비 등 과정을 자세히 분석했습니다.결혼 초 이 부부에게는 어린 자녀가 둘 있었고 은행에는 6개월 치의 생활비밖에 없었습니다.33년 전인 1993년 4월 5일 젠슨 황과 로리 황 부부는 캘리포니아주 서니베일에서 반도체 기업인 엔비디아를 공동 창업했습니다.최근 젠슨 황의 혼외 관계가 드러나 그가 갑작스럽게 엔비디아에서 사임하자 회사는 위기에 빠졌습니다.엔비디아의 주가는 폭락했고 부부의 자산도 수십억 달러 줄었습니다.황 부부가 지배하는 주식은 지난주 기준 8억 7천만 주였습니다.가치로는 1천90억 달러(약 146조 3천억 원)가 넘었습니다.이는 엔비디아가 23일 젠슨 황의 CEO 복귀를 발표하기 전의 수치입니다.황의 CEO 복귀가 발표되자 엔비디아의 주가는 30% 이상 급등했습니다.황 부부의 주식은 여러 신탁, 유한책임회사(LLC), 그리고 미국 최대 민간 재단인 한 자선단체로 나뉘어 있습니다.이러한 재산 보유 구조는 초부유층에서 흔히 볼 수 있습니다.이런 방식은 부를 보전하고, 세금을 최소화하며, 여러 세대에 이어질 유산을 만들기 위한 방식으로 활용됩니다.남편이 세계적인 유명 인사가 되는 동안 로리 황은 공개석상에 거의 모습을 드러내지 않았습니다.하지만 그녀는 가족의 금융 자산 관리에서 핵심적인 인물이며, 상당 부분 보유 자산에는 그녀의 이름이 남편 이름과 함께 올려져 있습니다.젠슨과 로리는 오리건 주립 대학교에서 전기공학을 공부하던 중 만났습니다.졸업 후 두 사람은 실리콘밸리에서 일했습니다.이후 젠슨 황이 엔비디아를 시작하자 로리 황은 어린 자녀 둘을 키우기 위해 직장을 그만뒀습니다.황 부부는 일찌감치 상속 설계를 시작했습니다.젠슨 황 부부가 직ㆍ간접적으로 소유하고 지배하는 엔비디아 주식은 모두 합쳐 약 3.6%에 달합니다.미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 여기에는 젠슨 황이 직접 보유한 약 7천만 주와 두 사람이 공동으로 소유한 것으로 간주될 수 있는 8억 주가 포함됩니다.가장 큰 비중은 생전 신탁이 보유합니다.1995년 설립된 '젠슨·로리 황 생전 신탁'은 약 4억 6천800만 주를 보유하고 있습니다.에버코어 웰스 매니지먼트의 자산 설계 부문 전국 책임자인 저스틴 밀러는 이 신탁이 '공동 철회 가능 신탁'일 가능성이 크다고 말했습니다.가족들은 생전에 자산을 관리하고 사후 상속인에게 원활하게 이전되도록 하려고 이런 신탁을 설립합니다.SEC 공시에 따르면 약 1억 3천300만 주는 생전 신탁의 유일한 구성원인 유한책임회사들이 보유하고 있습니다.소송으로부터 자산을 보호하기 위해 이런 구조를 만들었을 수 있습니다.향후 상속세 설계를 위한 것일 수도 있습니다.황 부부는 엔비디아 주가가 크게 오르기 전 '철회 불가능한 신탁'에도 주식을 증여했습니다.창업자들은 흔히 주식의 향후 가치 상승분을 상속재산에서 제외하고 증여세와 상속세를 줄이기 위해 이렇게 합니다.뉴욕의 상속 설계 변호사 조너선 블랫매커는 "이 방법은 가장 흔한 상속 설계 전략이다. 가치가 낮을 때 증여하고 그 가치가 엄청나게 오르기를 바라는 것이다. 그렇게 하면 가치 상승분을 상속재산 범주에서 제외한 채 물려줄 수 있다"고 말했습니다.황 부부는 2012년 3천100만 주가 조금 넘는 주식을 보유한 철회 불가능한 신탁을 설립했습니다.이런 신탁의 수익자 범위에는 흔히 현재의 자녀뿐 아니라 태어날 미래의 상속인도 포함됩니다.황 부부는 2016년에도 1억 900만 주를 보유한 '철회 불가능한 잔여재산 신탁'을 만들었습니다.부부는 증여세와 상속세 없이 자녀를 위해 더 많은 재산을 떼어놓는 수단인 '증여자 유보 연금 신탁(Grantor retained annuity trust.GRAT)'을 여러 개 두고 있습니다.이 신탁들의 자산이 잔여재산 신탁으로 들어갔을 가능성이 큽니다.황 부부는 민간 재단을 통한 기부로 자신들이 거주하는 샌프란시스코 베이 지역의 주요 기부자가 됐습니다.지난해 부부는 샌프란시스코 오페라에 대해 "여러 해에 걸쳐 지원하겠다"고 발표했습니다.이달 초 선거일 밤에는 오페라 극장에서 '피가로의 결혼' 비공개 상영회를 열었습니다.밴더빌트 대학교도 올 여름 황 부부의 재단으로부터 7천500만 달러를 지원받아 샌프란시스코 캠퍼스에 예술·건축·디자인 대학을 설립한다고 발표했습니다.베이 지역의 다른 지원 대상에는 스탠퍼드 대학교와 세컨드 하베스트 오브 실리콘밸리 푸드뱅크가 있습니다.스탠퍼드에는 젠슨 황의 이름을 딴 공학 센터가 있습니다.이 대학은 그가 석사 학위를 받은 곳입니다.지금까지의 기부금은 재단 자산의 일부에 불과합니다.재단 자산은 2007년 1천260만 달러에서 2024년 말에는 92억 달러로 급증했습니다.인디애나 대학교 릴리 자선대학원의 존 버그돌에 따르면, 젠슨·로리 황 재단은 2024년 기준 미국에서 13번째로 큰 민간 재단이었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)