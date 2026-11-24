▲ 결의대회

인천시의회는 오늘(24일) 시의회 본회의장에서 정부의 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치 결의대회를 열었습니다.결의대회에는 인천시의원 45명 전원이 참석해 성명서를 낭독하고 선정 촉구 세레머니를 벌였습니다.인천시의회는 "인천국제공항과 수도권 광역교통망을 갖춘 인천은 접근성이 뛰어나고 풍부한 배후 수요를 토대로 대규모 경기, 공연, 국제행사를 안정적으로 수용할 수 있는 여건을 갖췄다"고 강조했습니다.이어 "문학경기장 일대는 기존 경기장에 주차장과 공공부지 등 기반 시설이 이미 갖춰져 대규모 부지 조성 부담을 줄이고, 신속한 사업 추진이 가능한 곳"이라며 "사업 실현 가능성과 공공 재정 효율성 측면에서 강점이 있다"고 덧붙였습니다.문화체육관광부는 스포츠와 공연 등 다양한 용도로 활용할 수 있는 복합형 돔구장 건립 후보지를 선정하기 위한 공모 절차를 밟고 있으며, 인천시는 다음 달 18일 사업 제안서를 제출할 계획입니다.인천시는 문학경기장 일대에 공연과 e스포츠 중심의 복합 돔을 짓고, 구월2 공공주택지구와 주변 상권을 연계한 '문학 K-컬처파크'를 조성하는 방안을 구상하고 있습니다.(사진=인천시의회 제공, 연합뉴스)