▲ 어린이집 자료사진 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

이미지 확대하기

강원 강릉의 한 어린이집에서 발생한 아동학대 사건의 첫 공판을 앞두고 피해 아동 부모들이 가해 교사들에 대한 엄벌과 철저한 진상 규명을 촉구했습니다.아동학대 피해 아동 부모들로 구성된 비상대책위원회는 오늘(24일) 춘천지방공소청 강릉지청 앞에서 집회를 열고 "말도 제대로 하지 못하는 어린아이들이 어른들의 폭력 앞에서 얼마나 무섭고 고통스러웠겠느냐"고 밝혔습니다.비대위는 최근 전달받은 어린이집 폐쇄회로 텔레비전 영상을 확인한 결과 공소장에 기재된 내용 외에도 누락된 것으로 보이는 학대 행위가 다수 있었다고 주장했습니다.이들은 "영상 속 행동은 공소장에 기재된 내용보다 훨씬 심각하게 느껴지는 부분도 있었다"며 "폐쇄회로 텔레비전에 담긴 모든 행위가 빠짐없이 확인되고 재판 과정에서 충분히 검토돼야 한다"고 강조했습니다.이어 "약 두 달간의 폐쇄회로 텔레비전 영상에서 500건이 넘는 학대 정황이 확인됐다"며 "결코 가볍게 넘겨서는 안 된다"고 호소했습니다.비대위는 학대 혐의를 받는 교사들뿐 아니라 어린이집 운영과 관리·감독 책임자들의 책임도 철저히 규명해야 한다고 전했습니다.특히 "어린이집 운영자인 부부의 사업자가 서로 다른데도 교사들이 교대근무를 한 것으로 파악됐다"며 사업자별 운영 책임과 교사들의 근무·관리 감독 체계에 대한 조사도 요구했습니다.강릉시의 사후 조치와 피해 가족 지원이 미흡하다는 지적도 나왔습니다.비대위는 "사건 발생 이후 두 달 가까이 지났지만, 해당 어린이집은 폐원이 아닌 휴원 상태로 남아 있다"며 피해 아동의 회복과 부모의 심리적 고통에 대한 실질적인 지원책 마련을 촉구했습니다.이들은 "부모가 없는 시간에도 아이들이 안전하게 보호받고 사랑받으며 행복하게 지내기를 바라며 어린이집에 보내는 것"이라며 "믿고 맡긴 아이들에게 돌아온 것은 사랑과 보살핌이 아닌 폭력이었고 따뜻한 손길이 아닌 두려움이었다"고 전했습니다.그러면서 "아이를 학대한 사람이 두려워하는 사회가 아니라 아이를 학대한 사람이 반드시 책임지는 대한민국을 만들어 달라"며 "대한민국 사법부의 신중하고 공정하며 엄정한 판단을 부탁드린다"고 호소했습니다.이번 사건과 관련해 춘천지법 강릉지원 형사3단독 박창우 부장판사는 내일(25일) 오후 1시 50분 아동학대범죄의처벌등에관한특례법 위반 혐의로 기소된 어린이집 교사 5명에 대한 첫 공판을 엽니다.이들 가운데 3명은 구속 상태로, 2명은 불구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.앞서 경찰은 이번 사건과 관련해 원장과 교사 등 모두 7명을 송치했으며, 공소청은 이들 중 5명을 기소하고 나머지 2명에 대해서도 기소 여부를 검토하고 있습니다.이들은 어린이집 원아들을 상대로 신체적·정서적 학대와 방임을 한 혐의를 받습니다.강릉시 등에 따르면 사건 당시 해당 어린이집 원아는 모두 19명으로, 장애·다문화가정 아동을 포함한 14명이 피해를 본 것으로 알려졌습니다.피해 아동 나이는 만 1세가 주를 이뤘습니다.지난 8월 수사에 착수한 경찰은 어린이집 폐쇄회로 텔레비전 영상 등을 확보해 수사를 실시했습니다.비대위에 따르면 7월 초부터 8월 말까지 약 두 달간 영상을 확인해 소속 8가정의 피해 아동에게서 500여 건의 학대 정황을 발견했습니다.특히 한 아동에게서만 300여 건이 넘는 학대 정황이 확인되기도 했습니다.앞서 비대위는 지난 16일 강릉시청 앞에서도 집회를 열고 시민들의 관심과 연대를 호소했습니다.시는 사건 이후 관계기관 합동 대책 회의를 열고 피해 아동과 가족에 대한 지원 방안을 논의하고 어린이집 특별점검과 아동학대 근절 대책 마련을 추진하고 있습니다.또 지역 내 어린이집 원장 93명을 대상으로 아동학대 예방 및 책임 관리 특별교육을 했으며, 해당 어린이집의 폐쇄회로 텔레비전 영상정보 보관 기준 위반에 과태료를 부과했습니다.아울러 법원 확정판결 이전이라도 가능한 행정조치를 검토하고 있습니다.(사진=연합뉴스)