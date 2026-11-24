▲ 마약 은닉한 렌즈 세척액 용기 및 카트리지 등 도구들

일명 '좀비담배'의 원료인 신종 마약 에토미데이트를 밀반입하려던 30대 여성이 세관 당국에 붙잡혔습니다.인천공항세관은 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 A(35·여)씨를 구속해 송치했다고 24일 밝혔습니다.A씨는 지난 8월 22일 태국에서 인천국제공항으로 입국하면서 렌즈 세척액 용기에 에토미데이트 65.26g을 숨겨 반입하려 한 혐의를 받고 있습니다.에토미데이트는 전신마취에 사용되는 약물로, 최근 해외에서 전자담배 형태의 제품이 확산하면서 좀비담배나 우주오일로 불리고 있습니다.당시 적발된 마약은 전자담배 200여 개를 제조할 수 있는 분량으로 파악됐습니다.세관 당국은 우범여행자 정보분석과 엑스레이 판독 등을 통해 A씨를 마약 소지자로 특정해 긴급 체포하고 약물과 카트리지 등을 압수했습니다.인천공항세관 관계자는 "신종 마약류의 국내 유입 위험을 미리 포착한 뒤 자체 정보분석 작업을 거쳐 밀수범을 검거했다"고 말했습니다.(사진=인천공항세관 제공, 연합뉴스)