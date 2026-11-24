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▲ 2027년도 '대학생 천 원의 아침밥 모집' 공고

농림축산식품부가 내년도 '대학생 천 원의 아침밥' 사업의 정부 지원 단가를 3천 원으로 인상하고, 전체 지원 규모도 올해보다 30만 식 늘린 570만 식으로 확대해 참여 대학 모집에 나선다고 밝혔습니다.이 사업은 식비 부담에 취약한 대학생에게 국산 쌀을 활용한 아침 식사를 1천 원에 제공하는 식생활 돌봄 정책으로, 2017년 시작됐습니다.참여 대학과 지원 식수가 꾸준히 늘어 올해는 전국 220개 대학이 참여하고 있습니다.참여 대학의 재학생들을 상대로 사업 만족도를 조사하니 지난해 100점 만점에 96.2점으로 나타났습니다.내년에는 학생들의 높은 수요와 물가 상승으로 인한 대학의 운영 부담을 고려해 지원 식수를 늘리고, 정부 지원 단가를 인상합니다.지원 식수는 올해 540만 식에서 내년 570만 식으로 30만 식 늘고, 정부 지원 단가는 같은 기간 1식당 기존 2천 원에서 3천 원으로 1천 원 오릅니다.전국 모든 대학이 신청할 수 있지만, 방송통신대학이나 사이버 대학 등의 원격 대학은 제외됩니다.참여를 희망하는 대학은 다음 달 10일 저녁 6시까지 농림수산식품교육문화정보원에 제출하면 됩니다.최종 선정된 대학은 내년 1월부터 12월까지 조식 비용을 지원받습니다.조식 단가 중 학생 부담이 1천 원이 되도록 하고, 정부가 3천 원을 지원하며 나머지 금액은 대학 부담과 지방비로 충당하는 구조입니다.(사진=농림축산식품부 제공, 연합뉴스)