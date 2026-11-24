미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 1라운드에서 손흥민과 정상빈의 '코리안 더비'가 펼쳐졌습니다.



자신의 롤모델인 손흥민을 상대로 1골 1도움을 기록한 정상빈은 세인트루이스의 3대 2 승리를 이끌며 MLS 공식 홈페이지 선정 맨 오브 더 매치(MOM)에 이름을 올렸는데요.



반면 풀타임을 소화하고도 공격포인트를 올리지 못한 손흥민을 두고 경기 후 기자회견에서는 포지션에 관한 질문이 나왔습니다.



희비가 엇갈린 두 선수의 맞대결과 경기 후 반응을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)