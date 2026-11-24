▲ 가수 이승환

가수 이승환을 비난하는 온라인 게시글을 올렸다가 손해배상 소송을 당한 만화가 윤서인 씨 측이 법정에서 "모욕적인 표현을 전혀 의도하지 않았다"고 주장했습니다.윤 씨의 변호인은 24일 서울중앙지법 민사206단독 정예지 판사 심리로 열린 첫 재판에서 윤 씨의 게시글을 두고 "모욕적이고 경멸적인 인신공격에 이르지 않았다"며 이같이 항변했습니다.윤 씨는 이승환이 올해 5월 사전투표 인증 게시물을 사회관계망서비스(SNS)에 올리자 자신의 SNS 계정에 "평생 가정도 못 이루고 이혼이나 당하고 정치 망상 속에 빠진 선동꾼 인생", "나이가 환갑인데 아직 이상한 소리나 하고 사네 서글프다"라고 썼습니다.이승환은 윤 씨가 게시글을 올린 지 열흘 후인 올해 6월 8일 그에게 5천만 원을 청구하는 손해배상 소송을 냈습니다.이날 변호인은 "이 표현은 원고(이승환)가 스스로 참여한 정치적 논쟁 과정에서 나온 의견 표명"이라며 "평가적 표현에 불과할 뿐, 사실 적시로 보기 어렵다"고 주장했습니다.이어 "알려진 인물이 정치적 표현의 영역으로 들어온 이상, 표현이 격해질 수 있는 사정은 양해돼야 하지 않나 싶다"고 덧붙였습니다.변호인은 '이혼당하다'라는 표현을 두고서도 "좋지 않은 일을 당한다는 점을 이야기한 것이지, 어떤 모욕적 표현을 의도하진 않았다"고 주장했습니다.이승환 측 변호인은 "피고 측은 사실적시 여부에 대해 말하는데, 이 사건은 모욕에 관한 것"이라며 "표현이 의견인지가 아니라 모욕인지를 중점적으로 다뤄달라"고 재판부에 요청했습니다.선고는 다음 달 22일 오후 2시 5분에 이뤄집니다.(사진=연합뉴스)