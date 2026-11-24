▲ 무소속 김병기 의원

경찰이 무소속 김병기 의원의 비위 의혹 수사를 시작한 지 약 1년 2개월 만에 수사를 마치고 사건을 공소청으로 넘겼습니다.공소청이 김 의원에 대한 구속영장을 불청구한 이후로는 74일 만입니다.서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 김 의원을 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물, 뇌물수수, 업무방해 등 혐의로 오늘(24일) 서울중앙지방공소청에 송치했습니다.경찰이 수사 결과 혐의가 인정된다고 판단해 공소청으로 넘긴 혐의는 전체 13가지 의혹 중 6건입니다.경찰은 ▲ 진우산전과 빗썸에 유리한 의정활동을 해준 대가로 해당 기업에 차남을 취업시켜 급여와 차남의 숭실대 등록금 등 수천만 원을 수수한 혐의(특가법상 뇌물·뇌물수수·업무방해) ▲ 강선우 더불어민주당 의원(현 무소속)의 공천헌금 1억 원 수수 의혹을 묵인해 공천관리위원회의 업무를 방해한 혐의(업무방해) ▲ 국가정보원 선배였던 신라레저 고위 관계자에게 청탁받고 국정감사에서 유리한 질의를 한 혐의(뇌물 수수) 등이 인정된다고 봤습니다.또 ▲ 대한항공에서 160만 원 상당의 호텔 숙박권을 받은 혐의(뇌물수수) ▲ 배우자가 동작구의회 업무추진비를 유용한 혐의(업무상 배임·정치자금법 위반) ▲ 쿠팡에 취업한 전직 보좌관에게 인사상 불이익을 주도록 개입했다는 혐의(업무방해)도 송치했습니다.하지만 2020년 총선을 앞두고 전 동작구의원들이 김 의원 배우자에게 총 3천만 원을 건넸다가 돌려받은 일명 '공천헌금' 의혹과, 김 의원이 배우자의 법인카드 유용 수사를 무마해 달라고 동작경찰서에 청탁했다는 의혹, 장남의 국정원 비밀누설 의혹, 보좌관의 텔레그램 대화 내용 유출 의혹, 구의원에 대한 업무 지시·강요 의혹, 2020년 총선 당시 동작구의원이 김 의원에게 집기류를 제공했다는 의혹은 불송치 처분했습니다.경찰은 작년 9월부터 김 의원을 둘러싼 각종 비위 의혹 수사를 시작했습니다.지난해 12월 말에는 여러 경찰서에 흩어져 있던 김 의원 사건을 서울경찰청 광역수사단이 넘겨받아 본격적인 수사에 나섰습니다.광수단은 올해 2월부터 10월까지 김 의원을 여덟 차례 불러 조사했습니다.수사를 시작한 지 1년 만인 9월 7일 김 의원에 대한 구속영장을 신청했지만, 서울중앙지방공소청은 나흘 뒤 구속 필요성 소명이 부족하고 일부 혐의는 증거를 보강해야 한다는 이유로 영장을 청구하지 않았습니다.경찰은 이후 보완수사를 진행한 뒤 이달 초 공소청과 '중요 사건 협력 절차'를 진행하며 처분 방향을 논의했지만, 공소청은 재차 일부 혐의에 대해 증거 보강과 법리 검토가 필요하다는 의견을 제시했습니다.이후 경찰은 추가 보완수사를 거친 뒤 이날 일부 혐의에 대해 송치를 결정하면서 장기간 이어온 수사를 마무리했습니다.(사진=연합뉴스)