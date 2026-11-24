▲ 지난달 '용산 클린데이'와 연계해 열린 쓰레기봉투 파봉 행사

서울 용산구가 서울시가 25개 자치구를 대상으로 벌인 '2026년 자치구 생활폐기물 감량·재활용 성과평가'에서 1위를 차지해 종합평가 최우수구로 선정됐습니다.이번 수상으로 재정인센티브(특별조정교부금) 4억 원을 추가 확보했습니다.용산구는 지역 여건을 반영한 폐기물 처리 대책과 재활용 활성화 사업에서 높은 평가를 받았습니다.지난 2∼8월 용산구의 생활폐기물 발생량은 전년 같은 기간보다 685t 줄고 재활용품 수거량은 1천127t 늘었습니다.특히 한남2재정비촉진구역 이주 과정에서 발생할 수 있는 폐기물 문제에 선제 대응했습니다.또 용산구는 수도권 폐기물 매립량 저감 분야에서도 서울시 대표로 선정돼 기후에너지환경부 장관 표창을 받았습니다.김경대 용산구청장은 "주민들이 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 자원순환 정책을 확대해 지속 가능한 자원순환 도시 용산을 만들어 나가겠다"고 말했습니다.(사진=용산구 제공, 연합뉴스)