▲ 자료화면
금융감독원과 한국거래소가 불법 공매도 집중 감시를 위한 합동점검 태스크포스(TF)를 가동합니다.
지난 22일 진행된 관계기관 합동 '긴급 시장상황 점검회의'의 후속 조치입니다.
이형일 경제부총리, 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등 'F4'는 3개월간 불법 공매도 특별 집중감시 기간을 운영하기로 결정한 바 있습니다.
금감원과 한국거래소는 어제(23일) 합동회의를 열어 TF를 구성하고 세부 운영 방안을 논의했다고 밝혔습니다.
TF 단장은 이승우 금감원 부원장보가 맡습니다.
금감원 공매도 특별조사단, 조사1국 시장감시팀, 한국거래소 시장감시부와 공매도특별감리부가 합동 조직에 참여합니다.
양 기관은 각자의 전문 영역을 살려 공매도 정보를 실시간 공유하며 공동 대응에 나선다는 계획입니다.
거래소가 실시간으로 시장에서 공매도를 감시하고, 금감원이 집중 점검을 통해 공매도 거래 급증이나 특정 계좌의 거래 집중 등 이상 징후를 조기에 포착해 공동 대응할 예정입니다.
점검 과정에서 무차입 공매도 등 위법 의심 정황이 드러나면 즉시 감리와 조사에 착수할 방침입니다.
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