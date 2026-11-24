▲ 자료화면

금융감독원과 한국거래소가 불법 공매도 집중 감시를 위한 합동점검 태스크포스(TF)를 가동합니다.지난 22일 진행된 관계기관 합동 '긴급 시장상황 점검회의'의 후속 조치입니다.이형일 경제부총리, 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등 'F4'는 3개월간 불법 공매도 특별 집중감시 기간을 운영하기로 결정한 바 있습니다.금감원과 한국거래소는 어제(23일) 합동회의를 열어 TF를 구성하고 세부 운영 방안을 논의했다고 밝혔습니다.TF 단장은 이승우 금감원 부원장보가 맡습니다.금감원 공매도 특별조사단, 조사1국 시장감시팀, 한국거래소 시장감시부와 공매도특별감리부가 합동 조직에 참여합니다.양 기관은 각자의 전문 영역을 살려 공매도 정보를 실시간 공유하며 공동 대응에 나선다는 계획입니다.거래소가 실시간으로 시장에서 공매도를 감시하고, 금감원이 집중 점검을 통해 공매도 거래 급증이나 특정 계좌의 거래 집중 등 이상 징후를 조기에 포착해 공동 대응할 예정입니다.점검 과정에서 무차입 공매도 등 위법 의심 정황이 드러나면 즉시 감리와 조사에 착수할 방침입니다.