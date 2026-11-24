정부가 12·3 비상계엄에 저항해 헌법과 민주주의를 지켜낸 국민 뜻을 기리기 위해 매년 12월 3일을 '12·3 국민주권의 날'로 지정해 기념하기로 했습니다.



이 대통령은 오늘 오전 청와대에서 12.3 비상계엄 사태 당시 상황을 언급하며 "대한민국 헌정 질서가 중대한 위기에 직면했으나 주권자 국민들은 무장한 군인의 총부리 앞에서도 물러나지 않았고, 맨몸으로 장갑차를 막아서며 이 땅의 민주주의를 지켜냈다"고 말했습니다.



그러면서 "이 역사적인 국민 주권의 날을 국가기념일로 정해 기리는 것은 나라의 주인은 국민이라는 국민 주권의 원칙을 다시 한번 확고하게 세우기 위한 것"이라고 밝혔습니다.



대통령 직속 빛의 위원회는 매년 12월 3일을 '12·3국민주권의 날'로 지정하는 내용의 개정안이 오늘 국무회의를 통과했다고 밝혔습니다.



이에 따라 기념일 지정 전에는 민간단체와 국회 등이 별도로 열었던 비상계엄 해제 기념행사가 정부 주관의 통합 기념식 행사로 치러지게 됩니다.



빛의 위원회는 '12·3국민주권의날' 지정을 통해 비상계엄을 저지한 국민의 용기와 행동을 기념함으로써 헌법과 민주주의 수호정신을 후대에 계승하고, 국민 자긍심을 고취해 사회통합을 도모할 수 있는 계기가 되길 기대한다고 밝혔습니다.



위원회는 전국 권역별로 소통간담회를 열어 다양한 의견을 수렴한 결과 기념일 지정 필요성에 동의하고, 12월 3일을 기념일 날짜로 정하는 데 의견이 모아졌다고 설명했습니다.



위원회는 다음 달 3일 국회 일대에서 '제1회 12·3국민주권의 날' 기념식을 개최합니다.



첫 기념식은 시민 주도의 의미를 담아 '12·3 빛의혁명 기념행사 시민추진위원회'를 구성해 정부와 국회가 공동 주최합니다.



이번 지정은 정부기념일 신설로, 12월 3일을 공휴일로 정하는 내용이 아니어서 달력에 빨간 날로 표시되지 않을 전망입니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)