지난 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험의 1교시 결시율이 예상치를 크게 웃돌면서, 일부 수험생이 인공지능, AI를 이용한 부정행위를 시도하려다 포기한 것 아니냐는 주장이 제기됐습니다.



교육부 집계에 따르면 이번 수능 1교시 결시율은 9.97%로, 전체 지원자 54만 5천여 명 가운데 5만 4천3백여 명이 시험을 보지 않았습니다.



이는 지난해 결시율 9.4%보다 0.57%포인트 오른 수치로, 지원자가 3천여 명 줄었는데도 결시자는 오히려 3천 명 넘게 늘었습니다.



입시 전문가인 강성태 공신닷컴 대표는 지난 22일 유튜브 영상을 통해 최근 수년간 꾸준히 하락하던 수능 결시율이 올해 갑자기 반등한 점에 주목했습니다.



강 대표는 최근 4년간 추세선을 적용하면 올해 예상 결시율은 8.98%, 결시자는 약 4만 9천 명 수준이었지만, 실제 결시자는 이보다 약 5천4백 명 많았다고 분석했습니다.



이는 한 교실에 28명씩 앉는다고 가정할 때 약 190개 교실이 통째로 비는 규모입니다.



강 대표는 최근 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 파문 직후, 교육부가 수능 하루 전날 전격 발표한 부정행위 예방 대책이 영향을 미쳤을 가능성을 제기했습니다.



강 대표는 "수시 최저학력기준 미적용 등 기존 요인만으로는 올해의 급격한 결시율 상승을 설명하기 어렵다"며, 교육당국이 결시율 반등의 원인을 공식적으로 조사하고 내신과 각종 국가자격시험에서도 AI 부정행위를 차단할 대책을 마련해야 한다고 촉구했습니다.



한편 교육부는 올해 수능 부정행위 관련 시험 관리의 공정성과 신뢰성을 높이기 위해 '수능 부정행위 대응팀'을 가동해 운영한다고 밝혔습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)