땅거미가 내린 서울 종로구 종각역 인근, 형광 조끼를 입은 환경미화원이 무심히 빗자루질을 이어갑니다.



그가 거리를 쓸고 간 자리엔 노란 하트가 마치 꽃처럼 피어나 있습니다.



떨어진 노란 은행잎을 쓸어 하트 모양을 만든 겁니다.



실제, 가로수가 늘어선 종각역 거리엔 노란 은행잎으로 테두리가 둘러진 하트가 연이어 놓여 있습니다.



하트 안에 웃는 눈과 입 모양이 그려져 있기도 합니다.



이틀 전(22일) 한 SNS 계정엔 '낙엽 하트가 종각 길거리에!'라고 말머리를 단 게시물이 올라왔습니다.



여기엔 "낭만 있는 환경미화원 아저씨 덕분에 모두 웃으며 사진 찍고 지나갔네요. 감사합니다"라고도 적혀 있습니다.



해당 게시물엔 현재까지 17만건 가량의 좋아요와 8백 개 넘는 댓글이 달렸습니다.



누리꾼들은 "이런 낭만이 있어서 세상이 아직 살만한 것 같다" "미화원 선생님 센스에 감동했다" "낭만 치사량이 넘었다"와 같은 반응을 보였습니다.



누리꾼들이 직접 찍은 사진 역시 댓글에 남기기도 했습니다.



해외 누리꾼들도 외국어로 "정말 멋지다" "낭만적인 예술가" 등의 댓글을 달아 눈길을 끌었습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김기현, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)