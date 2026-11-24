▲ 경찰청

경찰이 5·18민주화운동 진압과 삼청교육 등 신군부 시기 헌법질서와 인권을 침해한 행위와 관련해 수여된 정부포상을 대거 취소했습니다.경찰청은 오늘(24일) 국무회의에서 경찰관 102명에게 수여된 정부포상 104점을 취소하는 안건이 심의·의결됐다고 밝혔습니다.사건별로 삼청교육 관련자 72명(73점), 5·18민주화운동 진압 관련자 18명(18점), 1980년 5·17 비상계엄 확대 조치 관련자 8명(8점), 간첩 재심 무죄 사건 관련자 4명(5점)입니다.훈격별로는 훈장 12점, 포장 4점, 대통령표창 42점, 국무총리표창 46점입니다.이와 관련된 장관 표창 69점도 함께 취소했습니다.경찰청은 올해 2월부터 역대 경찰관에게 수여된 정부포상 10만여건을 전수조사해 민주화운동 진압 등 반헌법적 행위와 관련된 포상의 취소 절차를 추진해왔습니다.이번에는 12·12 군사쿠데타 이후 신군부의 정권 찬탈과 체제 유지 과정에서 헌법질서와 인권을 침해한 사건을 중점적으로 살폈습니다.주요 공적이 5·18민주화운동 진압이나 관련 행위, 삼청교육대 운영을 위한 '삼청계획 5호' 추진과 삼청사범 단속, 5·17 비상계엄 확대 이후 계엄업무 관여 등으로 확인된 포상이 대상입니다.경찰청은 신군부의 국헌문란과 내란 행위에 대한 사법적 판단을 토대로 포상 공적과 수여 시기, 대상자의 당시 직위·소속 등을 검토했습니다.그 결과 헌법질서를 침해하고 신군부의 반헌법적 행위에 기여한 경우 대한민국에 대한 공적으로 인정할 수 없다고 판단해 '거짓 공적'을 사유로 포상을 취소했다고 설명했습니다.앞서 7월 21일에는 불법체포·구금과 가혹행위가 인정돼 재심에서 무죄가 확정된 '남민전 사건' 등 5개 사건 관련자 20명의 정부포상 36점을 취소했습니다.당시 검토한 간첩 검거 사건과 관련해 추가 확인된 4명의 포상도 이번 취소 대상에 포함했습니다.경찰청은 "과거 경찰의 부당한 공권력 행사로 고통받은 피해자와 유가족에게 진심 어린 사과의 뜻을 전하며, 앞으로도 위법한 국가권력 행사와 관련하여 수여된 부적절한 정부포상을 지속적으로 발굴하고 취소해 나가겠다"고 밝혔습니다.또한 위법한 국가권력 행사에 맞서다 징계나 퇴직 등 불이익을 받은 경찰관을 발굴해 명예를 회복하는 작업도 추진할 계획이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)