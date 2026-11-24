▲ 안민석 경기도교육감이 24일 경기도 수원시 경기도교육청 남부청사에서 교복 입찰 비리 감사 결과 기자회견을 하고 있다.

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경기 고양지역 중·고등학교 교복 입찰 과정에서 업체들이 낙찰 대상과 가격을 사전에 조율하거나 들러리로 참여한 것으로 의심되는 정황이 경기도교육청 특별감사로 확인됐습니다.안민석 경기도교육감은 24일 '교육 비리와의 전쟁 선포' 기자회견을 열어 고양 지역의 2023학년도 교복 구매 입찰 79건을 특별감사해 이런 정황을 파악했다고 밝혔습니다.도교육청은 이날 오후 관련 업체 13곳을 서울지방중대범죄수사청에 수사 의뢰하고 공정거래위원회에도 신고할 방침입니다.조사 범위도 경기도 전역으로 넓혀 최근 5개년도 교복 입찰 과정을 전수 조사하기로 했습니다.도교육청은 최근 공정거래위원회가 교복 구매 입찰에서 짬짜미한 업체 13곳에 과징금을 부과한 데 이어 지난달 국정감사에서 대책 마련이 요구되자 지난달 29일부터 특별감사에 착수했습니다.감사 대상은 업체 관계자의 제보가 접수된 고양 지역입니다.도교육청은 녹취를 포함한 제보 자료와 나라장터에서 확인한 업체별 입찰 가격·낙찰 결과 등을 종합 분석했습니다.교복 납품업체는 학교가 정한 품질 기준을 통과한 업체 중 최저가를 제시하는 곳으로 선정되는 구조입니다.제보 녹취에는 업체들이 입찰에 참여할지 포기할지, 들러리로 참여할지, 얼마를 써낼지 등을 협의하면서 학교별 낙찰 예정 업체를 미리 정한 정황이 담겼습니다.제보자료에 낙찰 예정 업체가 기재된 45개 학교 가운데 34개교(75.6%)에서 예정 업체가 실제 낙찰됐습니다.같은 업체들이 여러 학교 입찰에 함께 반복해서 참여한 사례도 나왔습니다.2개 이상의 업체가 같은 조합으로 반복 참여한 입찰은 79건 중 39건(49.4%)에 달했습니다.도교육청은 이들이 학교별로 낙찰받을 업체를 나눠 정했을 가능성을 의심하고 있습니다.일부 업체가 견본을 내지 않거나 품질 기준을 충족하지 못해 첫 단계 심사에서 탈락하고, 경쟁 업체 1곳만 통과한 사례는 10건이었습니다.도교육청은 경쟁하는 모양새만 갖춘 채 특정 업체가 낙찰받도록 돕는 '들러리 입찰'이었는지 확인이 필요하다고 보고 있습니다.교복업체 본사가 대리점의 낮은 입찰 가격을 지원하기로 했다는 취지의 녹취도 확보됐습니다.대리점이 낮은 가격을 써내 낙찰받을 수 있도록 본사가 납품 원가와 이익 등을 보전해 주기로 했다는 내용입니다.도교육청은 이런 저가 입찰로 지역 경쟁업체가 퇴출되면, 대형 브랜드 대리점 중심으로 시장이 재편돼 가격 상승으로 이어질 수 있다고 보고 있습니다.업체들이 써낸 가격이 서로 비슷하거나, 입찰 기준가격에 가까울 정도로 높은 사례도 확인됐습니다.입찰 기준가격 대비 업체가 써낸 가격의 비율을 뜻하는 '투찰률'을 비교한 결과, 1·2순위 업체의 투찰률 차이가 1%포인트 이내인 사례는 36건이었습니다.일부 학교에서는 두 업체가 써낸 가격의 차이가 500원에 불과했습니다.또 49개교(62%)에서 낙찰업체 투찰률이 95% 이상으로 나타났습니다.도교육청 윤상현 감사관은 "이들 49건의 평균 투찰률은 97.29%로 기존 교복 입찰 담합 기소 및 공정위 제재 사례에서 확인된 높은 투찰률과 유사한 수준"이라고 설명했습니다.도교육청은 감사에서 파악한 담합 의심 유형을 사전 낙찰 조율, 업체별 학교 나눠 먹기, 들러리 입찰, 비슷한 가격 제시인 '근접 투찰', 본사 지원을 통한 불공정 경쟁, 높은 투찰률 등 6가지로 분류했습니다.안 교육감은 "담합의 피해는 교복비 인상과 품질 저하로 이어진다"며 "교복 구매의 해묵은 비리와 불공정 관행을 발본색원하겠다"고 말했습니다.업체 13곳에 대한 수사 의뢰 혐의는 입찰방해와 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반입니다.수사 의뢰 대상에는 관련 업체 관계자 등도 포함됩니다.도교육청은 도내 최근 5년간의 교복 구매 자료를 전수 조사한 뒤 추가로 의심 정황이 발견되면 수사 의뢰 및 공정위 신고 등 후속 조치를 할 계획입니다.(사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)