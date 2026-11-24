▲ 합동감식 중인 과학수사대

부산에서 모자 3명이 숨진 주택 화재와 관련해 부산소방재난본부와 국립과학수사연구원, 사하경찰서가 진행한 합동 감식에서 불에 탄 기름통이 발견됐습니다.문용석 사하소방서 지휘조사계장은 "모자 3명은 거실과 주방, 화장실 등 서로 떨어진 장소에서 각각 발견됐다"며 "발견 당시 3명 모두 숨진 상태였다"고 말했습니다.화재 현장에서는 불에 탄 기름통이 발견됐고, 국립과학수사연구원이 이를 수거해 감식 중입니다.문 계장은 "현장에 도착했을 당시 집 안에서는 기름으로 추정되는 냄새가 조금 났다"며 "기름통이 원형을 알아보기 어려울 정도로 불에 타 화재와의 연관성은 구체적으로 조사해봐야 한다"고 말했습니다.소방 당국은 불이 1층과 2층을 연결하는 내부 계단에서 시작된 것으로 추정하고 있습니다.문 계장은 "1층 계단 입구에서 무언가 많이 탄 듯한 흔적이 발견돼 이곳에서 불이 시작된 것으로 추정한다"며 "정확한 화재 원인이 밝혀지기까지는 열흘 이상 소요될 것으로 예상된다"고 설명했습니다.어제 오후 8시 4분쯤 부산 사하구 당리동의 한 2층짜리 단독주택 1층에서 불이 나 80대 여성과 그의 아들인 50대 남성 2명 등 일가족 3명이 숨졌습니다.불은 소방서 추산 4천900여만 원의 재산 피해를 내고 1시간여 만인 오후 9시 18분쯤 꺼졌습니다.화재 당시 주택이 밀집한 좁은 골목에 연기가 빠르게 퍼지면서 이웃 주민들이 황급히 대피하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)