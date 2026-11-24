▲ 합동감식 중인 과학수사대
부산에서 모자 3명이 숨진 주택 화재와 관련해 부산소방재난본부와 국립과학수사연구원, 사하경찰서가 진행한 합동 감식에서 불에 탄 기름통이 발견됐습니다.
문용석 사하소방서 지휘조사계장은 "모자 3명은 거실과 주방, 화장실 등 서로 떨어진 장소에서 각각 발견됐다"며 "발견 당시 3명 모두 숨진 상태였다"고 말했습니다.
화재 현장에서는 불에 탄 기름통이 발견됐고, 국립과학수사연구원이 이를 수거해 감식 중입니다.
문 계장은 "현장에 도착했을 당시 집 안에서는 기름으로 추정되는 냄새가 조금 났다"며 "기름통이 원형을 알아보기 어려울 정도로 불에 타 화재와의 연관성은 구체적으로 조사해봐야 한다"고 말했습니다.
소방 당국은 불이 1층과 2층을 연결하는 내부 계단에서 시작된 것으로 추정하고 있습니다.
문 계장은 "1층 계단 입구에서 무언가 많이 탄 듯한 흔적이 발견돼 이곳에서 불이 시작된 것으로 추정한다"며 "정확한 화재 원인이 밝혀지기까지는 열흘 이상 소요될 것으로 예상된다"고 설명했습니다.
어제 오후 8시 4분쯤 부산 사하구 당리동의 한 2층짜리 단독주택 1층에서 불이 나 80대 여성과 그의 아들인 50대 남성 2명 등 일가족 3명이 숨졌습니다.
불은 소방서 추산 4천900여만 원의 재산 피해를 내고 1시간여 만인 오후 9시 18분쯤 꺼졌습니다.
화재 당시 주택이 밀집한 좁은 골목에 연기가 빠르게 퍼지면서 이웃 주민들이 황급히 대피하기도 했습니다.
(사진=연합뉴스)
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