▲ 프라보워 인도네시아 대통령(왼쪽에서 세 번째)

인도네시아에서 대통령 비서실장이 경찰청장으로 재직할 당시 대통령을 비롯한 유력 인사들의 전화 통화 내용을 도청한 의혹이 정부 전복을 시도한 반역 사건으로 확대되고 있습니다.AP·AFP 통신 등에 따르면 현지시간 23일 인도네시아 국가경찰청 범죄수사국은 정부를 전복하려는 반역·음모 혐의로 전직 경찰청장 출신인 리스티요 시깃 프라보워(57) 전 대통령 비서실장 등 전·현직 경찰 고위 간부 5명을 포함한 용의자 6명을 수사하고 있다고 밝혔습니다.이들은 인도네시아 정치 지형을 흔들기 위해 반역 행위를 공모한 혐의를 받고 있습니다.인도네시아 국가경찰청 범죄수사국 관계자는 "용의자들은 정치적 목적을 위해 국가경찰청장 직위를 유지하고 정부에 대한 대중의 신뢰를 약화하려는 목적으로 반역 행위를 준비했으며 초기 실행에 공모한 혐의를 받고 있다"고 설명했습니다.그러면서 "대통령의 자유를 박탈해 (국가를) 통치할 수 없게 만들고 정부를 전복할 의도로 반역 행위를 지시하거나 이에 가담하는 등 범죄 행위를 저지른 혐의"라고 덧붙였습니다.인도네시아 형법에 따르면 대통령을 향한 반역죄는 최고 형량이 사형입니다.인도네시아 경찰은 일부 용의자는 최근 열린 반정부 시위와 연관이 있다며 시위대가 저항의 상징으로 사용하는 인기 일본만화 '원피스'의 해적단 깃발 20개와 현금 7억 3천500만 루피아(약 5천400만 원)도 압수했다고 밝혔습니다.또 경찰을 비하하는 문구가 적힌 티셔츠 250벌과 영화 '헝거 게임'에서 비롯돼 저항을 나타내는 세 손가락 경례 모양이 그려진 티셔츠 251벌도 압수물에 포함됐습니다.앞서 리스티요 전 비서실장은 프라보워 수비안토 대통령을 비롯해 정치인, 기업인, 언론인, 비정부기구(NGO) 대표 등 유력 인사들의 전화 통화 내용을 도청한 혐의로 이달 3일 체포됐고 곧바로 해임됐습니다.이후 프라세티요 하디 인도네시아 국가비서실 장관(국무장관) 겸 대통령 대변인은 "이번 도청 의혹은 반역으로 간주할 수 있는 범위에 속할 수 있다"며 "이는 국가 지도자의 안전을 위협할 뿐만 아니라 국가의 이익과 안보를 위태롭게 하는 행위이기도 하다"고 말했습니다.AP는 최근 도청 사건이 정부 전복을 시도한 반역 사건으로 확대됐다고 짚었습니다.리스티요 전 비서실장은 조코 위도도(조코위) 대통령 집권 때인 2021년부터 5년 동안 국가경찰청장을 맡았으며 지난달 초 갑작스러운 인사로 경질됐지만 같은 날 곧바로 대통령 비서실장으로 임명됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)