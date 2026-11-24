▲ 서울 시내 대형서점에서 책을 고르고 있는 시민

한국의 젊은 층을 중심으로 한 '텍스트힙'(텍스트와 힙하다를 합친 말) 열풍이 일본에 전파되며 현지 출판계에 자극이 되고 있습니다.아사히신문은 오늘 한국의 젊은 층 문화인 텍스트힙의 열기가 일본에 전해지기 시작했다며 한국에서 퍼지고 있는 책을 즐기는 새로운 방법이 일본 출판계에 영향을 주고 있다고 보도했습니다.아사히는 한국에서 출판사와 독자들을 연결하는 연회비 방식 '북클럽'이 젊은 층을 중심으로 확산하고 있다며 독서를 '멋진 것'이라고 생각하는 문화 속에서 출판사들이 책을 즐기도록 하는 방법을 경쟁적으로 내놓고 있다고 소개했습니다.신문은 텍스트힙 열풍의 배경에 대해 한국 사회에서 진학과 취직을 둘러싼 경쟁이 치열한 가운데 책을 통해 연대하려는 움직임이 나온 것이라고 분석했습니다.그러면서 한국 출판사 민음사의 북클럽 회원이 2021년 4천명에서 올해 2만5천명으로 늘었다고도 전했습니다.이 신문이 텍스트힙의 일본 전파로 주목한 것은 한국 서적의 일본 발간 움직임과 한국 스타일 출판 굿즈의 판매입니다.일본 출판사 간키출판은 나태주 시인의 시집 '꽃을 보듯 너를 본다'의 일본어판을 발간해 15만부의 매상을 올렸습니다.간키출판은 원래는 비즈니스 서적을 주로 출판했지만, 최근 들어 한국 서적을 잇달아 발간하고 있습니다.이 회사는 지난 21∼22일 도쿄의 서점 거리 진보초에서 열린 'K북 페스티벌'에 부스를 마련했고 다음 달부터는 일본 각지에서 기획전을 열 계획입니다.이 출판사 관계자는 "한국에서 퍼지고 있는 텍스트힙을 일본에 맞게 번역해 퍼트리고 싶다"고 말했습니다.K북 페스티벌에는 미니어처 책, 책과 같은 표지의 메모장, 과일과 책을 모티브로 한 키홀더 등 'K북' 특유의 출판 굿즈도 선보였는데, 최근 들어 일본 출판사들도 한국의 영향을 받아 비슷한 출판 굿즈 개발에 적극적입니다.출판사 가구야 북스는 최근 한국에서 열린 한일 작가 교류 이벤트에 참가해 한국의 출판문화를 접한 뒤 신간 표지를 모티브로 한 가방을 제작하기도 했습니다.일본 출판계는 한국의 출판사와 독자들이 사회 참여에 적극적인 모습을 보이는 것에 대해서도 주목하고 있습니다.출판사 편집자로 활동하는 사이토 노리타카 씨는 "한국의 출판계와 독자들은 페미니즘이나 비상계엄 같은 사회·정치의 움직임에 신속하고 강하게 반응한다. 이런 점이 일본의 출판계에 공부가 된다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)