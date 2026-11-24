▲ 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데 2024년 12월 4일 새벽 서울 여의도 국회 앞에서 군인이 탑승한 차량이 국회로 들어가려 하자 시민들이 막고 있다.

정부가 12·3 비상계엄에 저항해 헌법과 민주주의를 지켜낸 국민 뜻을 기리기 위해 매년 12월 3일을 '12·3국민주권의 날'로 지정해 기념하기로 했습니다.대통령 직속 빛의 위원회는 이런 내용의 '각종 기념일 등에 관한 규정' 개정안이 이날(24일) 국무회의를 통과했다고 밝혔습니다.다만 정부 관계자는 해당 기념일이 공휴일은 아니라고 밝혔습니다.이번 조치에 따라 기념일 지정 전에는 민간단체와 국회 등이 별도로 열었던 비상계엄 해제 기념행사가 정부 주관의 통합 기념식 행사로 치러지게 됩니다.기념식 외에도 기념일 전후 1주일간을 기념 주간으로 지정해 빛의 혁명을 기념하고, 후대에 계승할 수 있는 문화, 학술행사도 엽니다.빛의 위원회는 '12·3국민주권의날' 지정을 통해 비상계엄을 저지한 국민의 용기와 행동을 기념함으로써 헌법과 민주주의 수호정신을 후대에 계승하고, 국민 자긍심을 고취해 사회통합을 도모할 수 있는 계기가 되길 기대한다고 밝혔습니다.이번 기념일 지정은 국민의 다양한 의견수렴을 통해 이뤄졌습니다.위원회는 전국 권역별로 소통간담회를 열어 다양한 의견을 수렴한 결과 기념일 지정 필요성에 동의하고, 12월 3일을 기념일 날짜로 정하는 데 의견이 모아졌다고 설명했습니다.대국민 설문조사를 통해서는 기념일 명칭 선정 절차가 진행됐습니다.올 8월 19일∼9월 1일 국민참여형 정책소통 플랫폼을 통해 설문조사한 결과 전체 응답자 1천194명 중 445명(37.3%)이 '12·3국민주권의 날'을 선택해 이를 기념일 명칭으로 선정했습니다.위원회는 내달 3일 국회 일대에서 '제1회 12·3국민주권의 날' 기념식을 개최합니다.첫 기념식은 시민 주도의 의미를 담아 '12·3빛의혁명 기념행사 시민추진위원회'를 구성해 정부와 국회가 공동 주최합니다.기념일을 전후해서는 관련 다큐멘터리 방영, 북콘서트 개최, 수집 기록물 수기·영상 등 대국민 공모전 수상작 전시회 등이 있을 예정입니다.박미경 빛의위원회 위원장은 "이번 정부기념일 지정은 평화적 방법으로 헌정질서를 회복한 국민의 위대한 용기와 행동을 국가 차원에서 공식적으로 기념하는 것"이라며 "기념식 행사는 온 국민이 하나 되는 통합과 축제의 장이 될 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)