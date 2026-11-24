▲ 정영란 부산인재개발원장(오른쪽)의 막말 논란

부산공무원노조는 9급 공무원 시험을 고졸 수준이라며 하위직 신입 공무원 역량을 낮춰 말한 정영란 인재개발원장의 공개 사과와 부산시의 인사 조치를 요구했습니다.노조는 오늘(24일) 성명에서 "시정의 가장 선봉에서 기여하는 낮은 연차 공무원을 키우고 지키는 교육기관의 수장이 그 자질을 폄하해 조합원들은 깊은 모멸감을 느끼고 있다"고 말했습니다.이어 "고졸 수준을 낮은 역량의 동의어로 쓰는 것 자체가 학력 차별"이라며 "고졸 인재의 공직 진출을 넓혀온 정부 정책의 취지에도 어긋난다"고 덧붙였습니다.노조는 "신규 공무원이 현장에서 어려움을 겪는다면 먼저 돌아봐야 할 것은 조직의 지원과 교육"이라며 "그 교육을 책임지는 인재개발원장이 교육을 탓하는 것은 자기 책임을 부정하는 일"이라고 비판했습니다.그러면서 정 원장의 공개 사과와 함께 부산시장이 인재개발원장에 대한 책임 있는 인사 조치를 단행해야 한다고 주장했습니다.정 원장은 앞서 7월 15일 부산시의회 교육위원회 업무보고에서 "세상은 전문화되는데 9급 공무원 시험은 다 고졸 수준으로 치르지 않는가"라며 "그런 직원들을 데리고 갑자기 막 일을 하기 시작하니까 직원들이 전부 멘붕이 온다고 생각한다"고 말했습니다.정 원장은 또 "직원들의 역량도 아주 기초적이거나 일반 국민이 요구하는 수준도 안 되는 공무원들이 너무 많다"고 말했습니다.그는 지난 23일 시의회 예산안 심사에서도 '그런 입장에 변화가 없는가'라는 국민의힘 소속 김효정 교육위원장의 질문에 "예"라며 "현장에 있는 사람들 이야기를 종합적으로 들었고, 저도 어느 정도 파악한 것이기 때문에 똑같이 생각한다"고 답해 논란을 빚었습니다.(사진=국민의힘 부산시당 제공 영상 캡처, 연합뉴스)