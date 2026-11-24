▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

한병도 민주당 원내대표는 오늘(24일) "수능은 끝났지만 국가시험 공정성을 지키기 위한 당정의 노력을 지속하고자 원내에 (이를 담당할) TF를 즉각 구성하겠다"고 말했습니다.한 원내대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "신속한 입법과 단호한 대응으로 모든 국가시험에 부정행위가 감히 발붙일 수 없도록 하겠다"면서 이같이 밝혔습니다.한 원내대표는 "가장 먼저 수능 부정행위 적발 시 응시 제한 기간을 10년으로 대폭 확대하는 고등교육법 개정안을 즉시 처리하겠다"며 "27일 교육위에 상정하고 30일 법안소위에서 속도감 있게 심사해 정기국회 내 조속히 처리하겠다"고 강조했습니다.이어 오늘 범정부 국가 주관 시험 부정행위 대응 TF가 출범한다는 소식을 알리며 "입시뿐 아니라 채용과 자격시험의 공정성 역시 국민 진로와 생계에 직결된 중요한 문제"라고 지적했습니다.그러면서 "시험 관리 체계 전반을 점검하고 범정부적 대응 시스템을 구축하는 등 날로 지능화하는 부정행위 근절을 위한 정책적 대안이 마련될 것"이라고 말했습니다.한편 한 원내대표는 조작기소 특검법 처리에 반발하며 법제사법위원회 의사일정에 불참해 온 국민의힘의 이용철 법무부 장관 후보자 인사청문회 참석에 대해선 "어처구니없는 일"이라고 비판했습니다.한 원내대표는 "또다시 공소취소를 운운하며 인사청문회장을 정쟁의 장으로 활용하겠다는 심산이 뻔히 보인다"면서 "장관 후보자 검증을 방해하려는 무책임한 시도는 생각조차 하지 말라"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)