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▲ 남자 프로배구 우리카드의 외국인 대체 선수 안드레스 비예나

남자 프로배구 우리카드가 오른쪽 무릎 부상으로 이탈한 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)를 대신해 V리그 득점왕 출신 안드레스 비예나(등록명 비예나)를 영입했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.아라우조는 오른쪽 무릎 연골 부상으로 수술이 필요하다는 진단을 받았습니다.수술 후 복귀까지는 3∼6개월이 걸릴 전망입니다.우리카드는 개막 3연승으로 선두에 올랐지만 아라우조가 결장한 세 경기에서 내리 지면서 어제(23일) 기준 3승 3패(승점 9)로 남자부 4위에 머물러 있습니다.스페인 출신 아포짓 스파이커 비예나는 대한항공과 KB손해보험에서 6시즌 동안 뛰었습니다.시즌 베스트 7에 두 차례 뽑혔고 라운드 최우수선수(MVP)로도 여섯 차례 선정됐습니다.KB손해보험 소속이던 2024-2025시즌에는 846점으로 득점왕에 올랐습니다.올 시즌엔 카타르 폴리스SC에서 뛰었습니다.박철우 우리카드 감독은 "대체 외국인 선수를 빠르게 영입해 준 구단에 감사하다. 비예나는 V리그 경험이 풍부한 선수인 만큼 팀에 빠르게 녹아들 것으로 기대한다"며 "그동안 팀을 위해 헌신한 아라우조에게도 감사의 마음을 전한다"고 말했습니다.비예나는 "우리카드에 합류하게 돼 기쁘게 생각한다. 좋은 선수들과 함께 최고의 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.비예나는 조만간 입국할 예정입니다.우리카드는 국제이적동의서(ITC)와 비자가 발급되면 선수 등록 절차를 밟습니다.(사진=우리카드 제공, 연합뉴스)