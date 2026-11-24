▲ 더불어민주당 김민석 대표

김민석 민주당 대표는 취임 100일인 오늘(24일) 당청 관계 안정화를 성과로 꼽으면서 당내 안정 필요성을 강조했습니다.김 대표는 오늘 민주당 유튜브 '민티 07'에서 취임 100일 소회를 묻는 말에 "지금까지 정치하면서 만만치 않은 시간을 많이 보내왔는데 이번 100일이 가장 만만치 않았던 기간 중 하나였던 것 같다"며 이같이 밝혔습니다.그는 지난 100일의 주요 성과에 대해 "이제는 엇박자 이런 얘기 없이 당청 관계가 안정되고 여러 가지 일들을 풀어갈 수 있는 기초가 잡혔다"고 자평했습니다.또 청년들을 위한 제2당사 '더블루' 조성, 주요 현안에 대응하기 위한 당내 TF 운영 등도 성과로 언급했습니다.그는 또 당내 계파 갈등 등과 관련해 "역시 소리가 나는 건 당에서 소리가 난다"며 "제가 초반에 조금 실수한 부분도 있고 이런 부분들이 정리되면서 나아질 것이라 기대한다, 안정화가 필요하다"고 말했습니다.그는 향후 과제에 대해서는 "저로서 아쉽고 더 분발해야겠다고 생각하는 것은 여러 가지 지표와 성과만큼 더 확 와닿을 '체감 민생'"이라며 "당내 안정을 왜 시키느냐, 결국은 민생 때문에 하는 것"이라고 강조했습니다.그러면서 당론으로 추진 중인 조희대 대법원장 탄핵을 언급하며 "내란 진압 초기가 아니라 마지막 완전 정리 단계에 이르기 때문에 그로 인해 민생에 대한 집중력이 흔들리지 않도록 하겠다"고 했습니다.어제 단행된 개각에 대해서는 "안정적으로 바로 일할 수 있는 인사"라고 평가했습니다.김 대표는 새로 지명된 국가정보원장 등 후보자들에 대해 "대통령께서 본인의 방향으로 집중력을 갖고 일하는 데 같이 합을 바로 맞출 수 있는, 이미 맞춰왔던 그런 분들"이라고 말했습니다.특히 강금실 국가정보원장 후보자에 대해서는 "큰 틀에서 보면 개혁성이라든가 도전성에 있어 대통령과의 합을 뛰어넘는 유사한 개성이라는 게 있다"고 설명했습니다.강 후보자가 김 대표의 요청으로 지난 대선에서 이재명 대통령 후보의 선거대책위원회에서 활동한 점을 언급하며 "전체 맥락을 짚으면서 굉장히 안정적이고 균형 감각이 있다"고 평가했습니다.강 후보자와 한준호 행정안전부 장관 후보자에 대해 일각에서 제기된 전문성 부족 지적에는 "우리나라의 정부 부처들은 구성원들의 능력도 그렇고 조직 자체의 체계도 그렇고 이미 상당 정도 수준에 달해 있다"며 "기본적인 관리 능력이 있으면 부처를 운영해 나가는 데는 큰 문제가 없다고 본다"고 말했습니다.최교진 전 교육부 장관의 사퇴로 공석이 된 교육부 장관 인선과 관련해서는 AI 시대에 맞는 교육 체계의 전환을 이끌 역량이 중요하다고 강조했습니다.김 대표는 "지금은 교육의 근본적인 대전환 시기"라며 "AI 시대로의 교육 전환을 어떻게 할 것인가라는 숙제가 제일 큰 숙제가 아니겠느냐"고 말했습니다.이어 "교육의 근본적인 변화 내지는 전환이 어디로 가야 할 것인가를 짚어내고, 거기서 미래지향적 과제들을 국민들에게 제기도 하고 토론도 하면서 징검다리를 놓아낼 수 있는 전환기적 역량이 제일 중요하지 않을까 생각한다"고 덧붙였습니다.한편 김 대표는 조 대법원장 탄핵 추진의 계기가 된 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원판결에 대해선 "대법원장이 헌법과 법률을 위반하는 문제를 대법원장이라는 이유로, 사법부를 존중하자는 이유로 계속 두고 그 시정을 미뤄왔을 때 문제가 어디까지 갈 수 있는가 하는 것을 보여준 것"이라며 거듭 비판했습니다.이어 "상당한 법률 전문가들 사이에서도 과연 이것이 소위 국무회의 부분만 무죄로 하고 나머지는 명료하게 유죄로 한 것인가라는 것에 대해서도 불명료하다는 의문을 계속 제기하는 분들이 있을 정도"라며 "대법원 스스로가 이 성격을 명료하게 내란으로 규정하는 것을 끝까지 피하려 했던 자세가 반영된 것이 아니냐는 생각도 든다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)