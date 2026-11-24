▲ 젠슨 황

중국 관영매체는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 깜짝 경영 복귀를 두고 중국 스파이 의혹이 허구임을 보여주는 것이라고 주장했습니다.신화통신 계열의 소셜미디어 계정 '뉴탄친'은 24일 게시물에서 "도널드 트럼프 대통령은 젠슨 황이 엔비디아에 복귀하는 것이 미국 국가 안보에 위험을 초래하지 않는다는 것을 그가 직접 엔비디아 이사회에 보증했다고 명확하게 말했고, 미국 정부는 젠슨 황이 어떤 불법 행위도 저질렀다는 증거가 없다고 했다"며 "희극적인 대반전은 핵심 신호를 보내는데, 이른바 '여간첩 혐의'는 완전히 허튼소리라는 것"이라고 썼습니다.매체는 "트럼프는 이전부터 몇몇 미국인이 중국의 예쁜 여성만 보면 분명 중국 여간첩이라고 한다고 비웃었다"며 "몇몇 미국인은 늘 실체 없는 것(捕風捉影)을 좋아하고, 세상이 혼란스럽지 않을까 봐 걱정한다. 마녀사냥이 시작되면 증거는 가장 중요하지 않은 일이 된다"고 지적했습니다.이어 뉴탄친은 황 CEO의 복귀가 '트럼프의 승리'이자 트럼프 대통령이 중간선거 패배에도 불구하고 여전히 미국 정계에서 강세를 보이고 있음을 입증하는 것이라며 향후 권력 투쟁이 더 격화할 것이라고 내다봤습니다.인민일보 계열의 영문 매체 글로벌타임스 역시 이날 논평에서 "처음에는 미국 언론이 불을 붙였고, 소문과 음모론, 헐리우드식 드라마로 가득했던 이 희극이 또다른 극적인 반전을 맞이했다"며 "'젠슨 황의 복귀가 국가안보상 위험을 초래하지 않는다'는 (엔비디아 이사회의) 성명은 '중국 스파이들에 의한 침투'라는 앞선 의혹에 관련된 결론임이 분명하다"는 주장을 폈습니다.글로벌타임스는 "젠슨 황이 복귀했다고 해서 중미 관계에 불화를 조장하려는 악의적인 시도가 저절로 사라지지 않을 것임은 예상 가능하다"며 "그들의 탐욕과 편견은 여전히 미국 정치와 공론장 표면 아래 도사리고 있고, 다음번의 '젠슨 리'나 '젠슨 장' 사건이 발생하면 언제든 떠오를 준비가 돼 있다"고 강조했습니다.신문은 "젠슨 황 운명의 극적인 전환은 미국 내부의 문제지만 엉망진창인 희극이 순식간에 '중국의 위협'과 연결될 수 있다는 점에서 경고는 이미 충분히 강력하고, 이는 반중 서사를 통해 이익을 취하려는 유령이 여전히 미국 사회를 배회하고 있음을 상기시켜준다"며 "우리는 경계를 게을리해서는 안 된다"고 덧붙였습니다.그간 각국이 '중국 간첩' 문제를 지적하거나 대응에 나설 때마다 "증거가 없다"며 일축해온 중국은 이번 사건에서도 "이른바 '중국 간첩'이라는 논조는 순전히 실체 없는 것이고 중상모략"이라는 입장을 내며 발 빠르게 의혹을 부인했습니다.트럼프 대통령은 황 CEO 사건 발생 후 중국에서 19일 열린 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서도 황 CEO 문제를 거의 제기하지 않은 것으로 전해졌습니다.미 의회는 여야를 막론하고 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성에게 미국의 국가안보에 직결되는 정보를 넘겼을 가능성을 파헤치고 있습니다.