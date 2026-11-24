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▲ 인덕션 냄비 구매·선택 가이드

시중에서 판매되는 인덕션 냄비의 가열 성능과 온도 유지 성능이 제품에 따라 차이가 있는 것으로 나타났습니다.한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 10개 브랜드의 스테인리스 인덕션 냄비를 대상으로 품질과 안전성 등을 시험·평가한 결과 이같이 확인됐다고 밝혔습니다.시험 대상은 네오플램, 바겐슈타이거, 벨라쿠진, 쿡에버, 퀸센스, 키친아트, 키친플라워, 테팔, ELO, PN풍년 등 10개 브랜드의 5만원 미만 제품입니다.물을 끓이는 데 걸리는 시간을 측정한 결과 10개 제품의 평균 가열 시간은 물 500㎖ 기준 85초, 1천500㎖ 기준 218초였습니다.바겐슈타이거 티프 양수냄비와 쿡에버 마스터 셀렉트 양수 등 7개 제품은 평균보다 빠르게 물을 끓여 상대적으로 우수한 평가를 받았습니다.네오플램 이녹스 스텐 냄비와 벨라쿠진 엘리제 물코 양수냄비, 키친플라워 프리미엄 올 스텐 양수는 평균보다 느렸지만 표준 냄비보다는 빠른 것으로 평가됐습니다.가열 후 온도 유지 성능에서도 제품별 차이가 나타났습니다.물을 끓인 뒤 뚜껑을 열고 25분간 상온에 뒀을 때 바겐슈타이거와 키친아트 제품은 물 500㎖ 조건에서 44도, 1천500㎖ 조건에서 60도를 기록해 상대적으로 보온 성능이 좋았습니다.손잡이의 내열성·온도상승·강도·내구성과 유리 뚜껑의 내열충격성, 유해물질 용출 등을 확인한 안전성 시험에서는 10개 제품 모두 이상이 없거나 관련 기준에 적합했습니다.한국소비자원은 냄비 구매 시 가열·온도유지 성능뿐 아니라 사용 용도에 맞는 무게와 용량, 부가기능 등을 종합적으로 고려할 것을 당부했습니다.(사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)