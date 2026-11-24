▲ 전기차 (자료화면)

현재 전기차를 보유하지 않은 소비자 2명 중 1명꼴로 향후 5년 내 전기차를 구매할 의사가 있는 것으로 조사됐습니다.한국수입자동차협회(KAIDA)가 운전면허를 보유한 일반 소비자와 전기차 구매 의향자 등 4,866명을 대상으로 설문 조사한 결과 일반 소비자 중 1년 전보다 전기차에 대한 관심이 증가했다는 응답은 59%로 나타났습니다.월평균 가구소득 800만 원 이상 집단은 66%가 전기차에 대한 관심이 증가했다고 답했습니다.또 전기차 미보유자의 49%는 5년 이내에 전기차를 구매할 의향이 있다고 답했습니다.구매 의향 시점은 2년 내가 17%, 2∼5년이 32%, 5∼10년이 31%로 나타났습니다.이는 단기적인 구매 유보에도 중장기적으로는 전기차 시장에 진입할 잠재 수요가 상당하다는 점을 시사한다고 수입자동차협회는 설명했습니다.전기차의 평균 구입 의향 가격은 일반 소비자는 5,173만 원, 전기차 구매 의향자는 5,656만 원, 전기차 보유자 5,983만 원으로, 전기차 보유자의 평균 구입 의향 가격이 일반 소비자보다 800만 원 이상 높았습니다.전기차에 대한 인식은 보유 경험에 따라 뚜렷한 차이를 보였습니다.기술력·품질, 장거리 주행 등 주요 항목에서 전기차 보유자가 일반 소비자보다 긍정적으로 평가하는 경향이 확인됐습니다.국내 전기차 시장은 지난해부터 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.국내 승용 전기차 판매량은 2021년 5만 2,326대에서 2025년 19만 9,907대로 약 4배로 증가했습니다.올해 1∼9월 누적 판매량은 28만 33대로 지난해 연간 판매량을 이미 넘어섰습니다.