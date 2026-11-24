▲ 임성근 전 해병대 1사단장 구명로비 의혹 사건과 밀접한 '멋쟁해병' 단체 대화방 멤버이자 대통령경호처 출신 송호종 씨가 지난해 8월 18일 참고인 신분으로 조사를 받기 위해 서울 서초한샘빌딩에 위치한 순직해병특별검사팀으로 출석하고 있다.

삼부토건 주가조작 의혹과 관련해 국회에서 위증하거나 이를 교사한 혐의로 기소된 해병 관련자들이 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.서울중앙지법 형사합의32부(류경진 부장판사)는 오늘(24일) 국회증언감정법 위반(위증) 혐의로 기소된 송호종 전 대통령경호처 경호부장에게 징역 8개월에 집행유예 1년을 선고했습니다.송 전 부장에게 위증을 교사한 혐의로 함께 재판에 넘겨진 전직 해병 이관형 씨에겐 징역 6개월에 집행유예 1년이 선고됐습니다.재판부는 송 전 부장이 2024년 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에 증인으로 나와 이른바 '삼부 내일 체크하고' 메시지의 뜻에 대해 허위 답변한 혐의를 유죄로 인정했습니다.당시 더불어민주당 의원들은 2023년 5월 이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 송 전 부장, 이 씨 등 5명이 참여하는 '멋쟁해병' 단체대화방에서 이 전 대표가 '삼부 내일 체크'라고 말한 닷새 뒤 삼부토건의 주식 거래량이 평소의 40배로 늘었다고 지적했습니다.송 전 부장은 이에 "골프 단체대화방이기 때문에 순전히 그 안에서 생각했다"고 답했습니다.'삼부'는 골프 라운딩 시간대를 가리키는 '3부'였을 뿐 삼부토건 주가조작 의혹과 무관하다는 취지입니다.재판부는 "9홀만 도는 3부 일정은 당시 피고인들이 예정하던 골프 라운딩 계획과 맞지 않는다"며 "'삼부'가 골프 3부와 무관하고 삼부토건과 관련 있음을 송호종은 명백히 알았고, 이 내용을 이관형과도 공유해 서로 의견을 정리한 상황이었다"고 판단했습니다.송 전 부장이 국감에서 '이종호 전 대표가 윤석열, 김건희를 얘기한 적 있는지' 묻는 말에 "없다"고 허위 답변한 혐의도 유죄로 인정했습니다.이 전 대표는 김건희 씨의 측근으로 분류되는 인물입니다.재판부는 "이종호는 김건희 등과의 친분을 수시로 여러 자리에서 과시했고 송호종도 여러 차례 들은 사실이 인정된다"고 짚었습니다.이관형 씨도 송 전 부장에게 국정감사 예상 질의 답변서를 제공하며 허위 증언을 교사한 혐의가 유죄로 인정됐습니다.다만 재판부는 송 전 부장이 임성근 전 사단장과 2023년 7∼8월 통화했는지, 또 그해 연말 이 전 대표, 임 전 사단장과 특정 장소에서 만나 음주했는지에 관한 질의에 부인하는 취지로 답한 부분은 위증으로 판단하지 않았습니다.재판부는 양형 배경을 설명하며 "송호종은 해병대 1사단장의 구명로비 및 수사 외압과 관련해 국회에 출석해 선서한 이상, 최대한 성실히 답해 국민들의 의혹을 해소할 의무가 있었음에도 허위로 진술했고 이관형은 이를 조력했다"고 질타했습니다.이어 "국회의 조사 기능, 국정감사의 권위, 국민 신뢰를 훼손했다는 점에서 죄질이 좋지 않다"면서도 "피고인들은 당시 구명로비나 수사 외압과 직접 관련 있는 사람들은 아니고, 위증으로 이와 관련한 수사가 원천적으로 방해받았다고 보긴 어려운 점을 양형에 고려했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)