▲ 골 넣고 기뻐하는 정상빈

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 세인트루이스 시티에서 뛰는 공격수 정상빈이 LA FC 손흥민과 '코리안 더비'에서 완승했습니다.정상빈은 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 2026 MLS 플레이오프(PO) 1라운드 1차전 LAFC와 홈 경기에 선발 출전해 1골 1도움을 올리며 세인트루이스의 3대 2 승리에 앞장섰습니다.2021년까지 K리그 수원 삼성에서 뛰다 유럽 리그를 거쳐 2023년부터 미국 무대를 누비는 정상빈은 MLS PO 무대에서는 처음으로 공격포인트를 올렸습니다.정상빈은 또 올 시즌 MLS 누적 공격포인트를 4골 6도움으로 늘렸습니다.2024년 6골 2도움을 넘어 '커리어 하이' 공격 포인트를 작성했습니다.양 팀의 한국 선수 둘 다 선발 출전해 코리안 더비가 성사된 가운데, 정상빈은 후반 31분 교체됐고, 손흥민은 풀타임을 소화했습니다.전반 세인트루이스가 LAFC를 압도하는 흐름이 이어지면서 손흥민은 좀처럼 이렇다 할 장면을 만들어내지 못했습니다.킥오프 21분 뒤 손흥민의 전반 유일한 슈팅이 나왔습니다.상대가 걷어낸 공을 손흥민이 페널티아크 왼쪽에서 발리로 연결한 것이 골대 오른쪽으로 빗나갔습니다.몰아치던 세인트루이스는 정상빈의 활약에 힘입어 성큼성큼 앞서나갔습니다.전반 35분 정상빈의 전진 패스가 라파엘 나바로에게 배달됐고, 나바로가 오른쪽에서 넘긴 컷백을 대니얼 에델만이 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리해 골망을 흔들었습니다.정상빈은 MLS에서 인정하는 '세컨더리 어시스트'로 도움을 추가했습니다.세인트루이스는 선제골이 들어간 뒤에도 공세를 멈추지 않았고, 후반 6분엔 정상빈이 직접 추가골을 책임졌습니다.크리스토퍼 더킨의 패스를 받은 정상빈은 페널티아크에서 골대 왼쪽 하단 구석을 찌르는 오른발 슈팅을 날려 2애 0을 만들었습니다.LAFC가 후반 17분 세르지 팔렌시아의 추격골로 한 점을 따라붙자 세인트루이스는 33분 사이먼 베처의 하프발리 중거리슛으로 골문을 열며 다시 2점 차로 달아났습니다.LAFC는 더킨의 핸드볼로 얻어낸 페널티킥을 드니 부앙가가 후반 40분 성공시켜 격차를 좁혔으나 끝내 동점골은 넣지 못했습니다.손흥민은 후반 추가 시간 4분에 장기인 프리킥 득점 기회를 잡았습니다.그러나 그가 오른발로 찬 직접 슈팅은 골대 밖으로 많이 벗어났습니다.MLS PO는 3전 2승제입니다.2차전은 LA BMO 스타디움으로 자리를 옮겨 29일 오전 10시 30분 치러집니다.(사진=AP, 연합뉴스)