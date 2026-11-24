▲ 이용철 법무부 장관 후보자가 24일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 답변하고 있다.

여야는 오늘(24일) 이용철 법무부 장관 후보자의 국회 인사청문회에서 이른바 '조작기소 특검'을 통한 이재명 대통령 관련 사건의 공소 취소 가능성을 놓고 공방을 벌였습니다.국민의힘 의원들은 지난 9일부터 민주당 주도로 조작기소 특검법(안)이 통과된 데 반발하며 국회 법제사법위원회 일정 보이콧 방침을 세웠으나 이날 청문회에는 참여했습니다.국민의힘은 이 후보자와 이 대통령의 과거 인연을 부각하며 이번 인사가 이 대통령 사건의 공소 취소를 염두에 둔 것이라는 의혹을 제기했습니다.반면 민주당은 특검법의 취지가 검찰권 남용 의혹에 대한 진상 규명에 있다며 이 후보자를 엄호했습니다.국민의힘 주진우 의원은 이 후보자가 이 대통령이 성남시장 재임 당시부터 가까운 사이였다고 주장하며 "국민들이 '이재명 공소 취소형 장관이다' 이렇게 평가하지 않겠나"라고 지적했습니다.같은 당 곽규택 의원도 이 후보자에게 이 대통령의 5개 재판에 대한 공소 취소를 지휘할 의향이 있는지 거듭 물으며 명확한 입장 표명을 요구했습니다.곽 의원은 "10년 동안 다른 공직을 경험한 게 없고 최근에 이재명 정부에 들어와 방위사업청장이 되는 등 법무부 장관으로서의 경력과는 안 어울리는데 임명했다"며 "보은 인사에 따른 공소 취소 실행할 적격자라고 생각하는 거 아니겠나"라고 비판했습니다.야당 의원들의 잇따른 질의에 이 후보자는 "무리한 지휘권을 행사할 생각은 없지만, 가정적 질문에 말씀드리는 것은 적절치 않다고 생각한다"고 답했습니다.반면 민주당 김기표 의원은 윤석열 정부 당시 이 대통령에 대한 수사를 '먼지 털이식 수사'로 규정하며 특검을 통한 진상 규명과 후속 조치 필요성을 강조했습니다.김 의원은 "대통령이라 특권을 받아서도 안 되지만 부당한 불이익을 받아서도 안 된다"며 "국가기관이 총동원돼 어떤 사람을 타깃으로 해 정치적으로 수사하고 탄압하고 조작 기소를 했다면 국가기관으로서는 당연히 공소 취소를 해줘야 하는 것 아니냐"고 맞섰습니다.국민의힘이 대통령과의 인연을 이유로 이 후보자를 비판하는 데 대해서는 "일고의 가치도 없는 정치적 선동이나 억지 주장에 불과하다"고 선을 그었습니다.같은 당 박균택 의원은 "후보자는 대통령의 변호인으로 활동한 적도 없고 공소 취소와 관련해서 어떤 이슈를 제기해 본 적도 없다"며 국민의힘의 주장을 일축했습니다.또 '성남 라인' 의혹에 대해서는 "성남 지역에서는 우리 후보자만큼 그런 돋보이는 경력을 가진 변호사가 좀 드물었을 것"이라고 말했습니다.한편 이 후보자는 최근 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원의 판결과 조희대 대법원장 탄핵 문제에 대한 여야 의원들의 질의에는 모두 '후보자 신분에서 답변하기 적절치 않다'는 취지로 답하며 구체적인 입장 표명을 하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)