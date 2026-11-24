▲ 조희대 대법원장이 24일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다.

민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 두고 현직 부장판사가 "계엄 선포만큼이나 대한민국 민주주의 역사에 오점으로 기록될까 우려스럽다"고 비판했습니다.오늘(24일) 법조계에 따르면 양시호 수원지법 부장판사(사법연수원 37기)는 어제 법원 내부망(코트넷)에 "재판 결과를 계기로 한 법관 탄핵은 씻을 수 없는 상처를 주는 일"이라고 밝혔습니다.양 부장판사는 "대부분 사건은 당연히 대립하는 이익, 대립하는 당사자가 있게 마련"이라며 "모두를 만족시킬 수는 없고, 어느 순간 한쪽 또는 양쪽 모두에게 불만족스러운 결과를 도출할 수밖에 없다"고 운을 뗐습니다.이어 "그런 상황에서는 책임감과 사명감이 오로지 법관을 지탱하는 힘이 된다"며 "사적인 감정으로 누구에게 특별히 이익을 줄 이유도, 불이익을 줄 이유도 없다"고 밝혔습니다.그러면서 "누구의 지시를 받아 재판을 진행하거나 판결을 쓸 일도 없다"고 강조했습니다.대법원의 한덕수 전 국무총리의 내란 사건을 파기환송 이후, 정치권에서 제기된 조 대법원장 탄핵 움직임을 지적한 걸로 풀이됩니다.양 부장판사는 "특정한 정치적 견해를 표명하고 싶은 생각은 전혀 없고, 특정 정치적 견해를 지지하고 있지도 않다"면서 "오로지 법관으로서의 소명의식에 상처를 입지 않고 묵묵히 일해 나가는 것이 중요할 따름"이라고 강조했습니다.이어 "모든 대한민국 사법부 구성원이 대한민국 국민으로부터 부여받은 역할과 임무를 충실히 감당하면서 오로지 재판에만 매진할 수 있기를 간절히 소망해 본다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)