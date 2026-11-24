▲ 서울 시내 대출 관련 광고물

연 최고 8만%가 넘는 이자율로 불법 대출을 하고 이자를 상환하지 못하는 채무자에게 '딸을 납치하겠다'고 협박하는 등 악랄한 방식으로 채권을 추심한 불법 대부업 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.서울경찰청 광역수사단 광역수사대는 대부업법 위반과 채권추심법 위반 혐의로 대부업체 총책 A 씨 등 22명을 검거해 서울중앙지방공소청에 송치했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.이 중 형제 관계인 A 씨와 총판 B 씨는 구속 상태로 송치됐습니다.A 씨 일당은 2023년 3월부터 지난해 11월까지 473명에게 약 26억 원을 빌려주고 법정 최고이자율(20%)을 초과해 약 49억 원을 수수한 혐의(대부업법 위반)를 받습니다.이들은 낮게는 52%에서 최고 8만 138%의 연 이자율을 적용한 것으로 조사됐습니다.원금이나 이자를 갚지 못하는 채무자가 발생하면 그들의 직장 동료나 지인에게 접근해 허위사실을 유포하며 불법으로 추심한 혐의도 있습니다.경찰 수사 결과 이들은 대구에 근거지를 꾸린 뒤 텔레그램에서 불법 개인정보 중개업자에게 정보를 사들여 문자메시지와 인터넷 광고로 범행 대상을 물색했습니다.이후 조직을 키워 충청·전라·경상도에 지역별 총판을 두고, 전단을 돌려 사람을 직접 만나는 대출로 범행을 넓혔습니다.주 범행 대상은 제도권 금융기관에서 대출받지 못하는 서민과 공무원, 자영업자 등이었습니다.채무자가 돈을 갚지 못하면 다른 대부업체를 소개해주고 추가 대출을 알선하는 등 '돌려막기'를 유도했습니다.한 피해자는 30만 원과 80만 원을 각각 빌렸다가 갚지 못했는데, 두 달 뒤 원리금이 2천200만 원으로 불어났습니다.A 씨 일당은 하루 최고 연체료로 150만 원씩 부과했습니다.A 씨 일당은 채무자가 돈을 갚지 못하는 상황을 대비해 대출 실행 시 채무자 가족, 지인의 주소, 연락처, 주민등록 등·초본, 가족관계증명서를 받아뒀습니다.돈을 갚지 않거나 수사기관에 신고하면 언제든 찾아가 보복할 수 있다는 공포감을 심어둔 것입니다.만약 장기간 돈을 갚지 못한다면 채무자에게 알몸 사진을 요구하기도 했습니다.딸을 납치하겠다고 협박하거나 딸 사진을 합성해 퍼뜨리겠다고 위협하는 등 악랄한 방식으로 빚 독촉이 이뤄진 것으로 조사됐습니다.이 과정에서 일부 피해자가 극단적 선택을 시도했다고 경찰은 밝혔습니다.경찰은 금융감독원에 접수된 불법 사금융 피해 신고를 바탕으로 수사에 착수했습니다.피해자 조사로 범행에 쓰인 대포폰과 대포통장을 찾아냈고, 통화·금융거래 내역을 확보해 피의자를 특정했습니다.경찰은 2차 피해를 막기 위해 피해자 전원에게 신용회복위원회의 채무조정·심리상담 제도를 안내했습니다.A 씨 일당이 챙긴 범죄수익은 기소 전 추징보전 절차를 진행 중입니다.경찰은 "등록되지 않은 업체가 단기·소액 대출이 가능하다며 권유하는 전화나 문자에 각별히 주의해 달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)