▲ 대전하나시티즌의 공격수 루빅손

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역전 결승 골을 뽑아내며 프로축구 대전하나시티즌의 승리를 이끈 루빅손이 K리그1 2026 36라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐습니다.한국프로축구연맹은 지난 21일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와 경기에서 역전 결승 골을 기록하며 대전의 3-1 승리에 큰 힘을 보탠 루빅손을 36라운드 MVP로 뽑았다고 오늘 밝혔습니다.이 경기에서 대전은 1-1로 팽팽하던 후반 8분 루빅손이 상대 수비수 2명을 따돌린 뒤 골대 구석에 볼을 꽂아 승기를 가져왔고, 후반 39분 마사의 쐐기 골로 승리를 완성했습니다.K리그1 36라운드 베스트 매치는 강원-대전 경기가 선정됐습니다.더불어 K리그1 36라운드 베스트 팀은 10경기 연속 무패(7승 3무)를 이어간 대전에 돌아갔습니다.K리그1 36라운드 베스트 11은 안데르손(서울), 프리드욘슨(광주), 디오고(대전·이상 FW), 루빅손(대전), 서재민(인천), 김봉수(대전), 두현석(광주·이상 MF), 이주용(인천), 후안 이비자(인천), 세레스틴(제주·이상 DF), 구성윤(서울·GK)이 선정됐습니다.한편, K리그2 33라운드 MVP는 21일 경남FC전에서 멀티 골을 터트리며 수원 삼성의 3-1 승리를 견인한 루이스가 뽑혔습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)