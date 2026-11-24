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배우 이세영이 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼황후' 종영을 앞두고 캐릭터를 향한 애틋한 진심을 전했다.이세영은 '재혼황후'에서 사랑스러우면서도 얄미운 '라스타' 역을 맡아 데뷔 첫 로맨스 판타지 장르에 도전했다. 그는 캐릭터가 지닌 양면성을 밀도 있게 그려내며 글로벌 시청자들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.앞서 공개된 '재혼황후' 7~8회에서는 라스타에게 아이가 있다는 사실이 알바니(정영주 분) 가문에 알려지며 위기감이 고조됐다. 여기에 라스타의 거짓말로 황후 나비에(신민아 분)의 오빠 코샤르(하도권 분)가 황실에서 쫓겨나면서 나비에와 황제 소비에슈(주지훈 분)의 갈등은 극단으로 치달았다. 특히 엔딩에서는 나비에와의 이혼을 결심한 소비에슈의 선택에 환희에 찬 라스타의 얼굴이 담기며, 단 2회만을 남겨둔 최종 결말에 대한 궁금증을 최고조로 끌어올렸다.이세영은 점차 비대해지는 라스타의 욕망과 그 이면에 도사린 불안감까지 복합적인 내면을 유연하게 변주하며 극의 몰입도를 견인했다. 기존의 단아하고 청순한 이미지를 과감히 벗어던진 그는 순진무구한 미소 뒤에 감춰진 서늘한 광기를 표출하며 전례 없는 '이세영 표 악역'을 완성했다는 호평을 받고 있다.마지막 에피소드 공개를 앞둔 이세영은 소속사 판타지오를 통해 "'재혼 황후'와 '라스타'를 응원해 주시고 사랑해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "작품을 통해 이전에는 경험한 적 없던 새로운 세계관과 캐릭터를 만날 수 있어서 너무나 소중한 시간이었다"고 소회를 밝혔다.이어 "'라스타'는 여러분 덕분에 행복했다. 덕분에 새로운 세계관으로의 여행이 좋은 기억으로 남을 것 같다. 다시 한번 감사하다"며 작품을 떠나보내는 애틋한 마음을 덧붙였다.한편 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼황후'는 오는 25일(수) 마지막 9~10회를 공개한다.[사진 제공 = 판타지오, 월트디즈니 컴퍼니 코리아]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)