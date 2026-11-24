▲ 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 오늘(24일) 부동산 가격의 하락 가능성에 대한 우려로 인해 민간의 공급이 위축되는 상황이 벌어지지 않도록 대비할 것을 주문했습니다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 홍지선 국토교통부 장관을 향해 "지금 주택시장이 거래량은 줄고 매물은 늘고, 강남·서초·송파 등 핵심 지역은 꽤 많이 조정이 되고 있다"며 "그런데 수도권의 주택 공급 문제와 관련해서는 몇 년간 인허가가 많이 줄면서 시차가 발생한다"고 말을 꺼냈습니다.
이어 "2022년부터 인허가가 절반 정도로 줄면서 3∼4년간 공급이 줄어들었다가 올해부터 독려해서 인허가가 늘어나고 있지만, 이게 시장에 반영되려면 몇 년이 지나야 한다"며 "그 간극이 문제"라고 설명했습니다.
그러면서 "지금이 피크라 떨어질 것이라고 일반적 예측이 되다 보니 주택을 신축하려는 쪽에서 분양이나 임대가 안 되거나 제 가격을 못 받을까 싶어 망설이는 경우가 발생할 것 같다"고 말했습니다.
또 "지금은 부동산 시장이 조정될 것이라는 게 일반적 예측이지 않으냐. (상승세가) 막바지이고, 강남 같은 데는 엄청 떨어지고 있더라"며 "그걸 보면서 '다 지은 다음에 분양이 잘 될까'하는 불안감이 있을 것 같다"며 "그걸 해소해 주는 게 핵심인 것 같다"라고도 언급했습니다.
적극적 인허가로 공급을 독려해 놨는데, 부동산 가격이 하락할 것이라는 불안감에 민간의 공급 주체가 소극적으로 바뀔 수 있으니 이를 방지할 유인을 준비해야 한다는 취집니다.
이에 이 대통령은 "주택 공급을 늘리기 위해 임대용 주택을 지으면 LH 등 정부 영역에서 사주기로 했는데 잘 진행되고 있느냐", "일정 가격으로 매입 가격을 확약해주자(고 했는데) 진척이 어떻게 되느냐", "매입임대를 대량으로 하기로 했잖느냐"고 질문을 거듭했습니다.
홍 장관은 "LH와 협의해 미분양 주택의 매입 확약을 확정하고 프로젝트파이낸싱(PF)의 어려움을 해소해주면 조기 착공이 가능할 것으로 본다"며 "내년 상반기에 착공할 경우 인센티브를 줘 매입가를 높여주는 방안도 검토하고 있다"고 답했습니다.
설명을 들은 이 대통령은 "주택 부문의 경매가 엄청 폭증하고 있는데, 별로 좋은 징조가 못 된다"며 정부 영역의 경매 참여 여부를 묻기도 했습니다.
그러면서 "부동산이 안정되는 게 중요한데, 지나치게 폭등하거나 폭락하는 게 문제"라며 "양 측면에 다 대비해놔야 한다"고 강조했습니다.
(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)
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