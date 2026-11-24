▲ 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(24일) 부동산 가격의 하락 가능성에 대한 우려로 인해 민간의 공급이 위축되는 상황이 벌어지지 않도록 대비할 것을 주문했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 홍지선 국토교통부 장관을 향해 "지금 주택시장이 거래량은 줄고 매물은 늘고, 강남·서초·송파 등 핵심 지역은 꽤 많이 조정이 되고 있다"며 "그런데 수도권의 주택 공급 문제와 관련해서는 몇 년간 인허가가 많이 줄면서 시차가 발생한다"고 말을 꺼냈습니다.이어 "2022년부터 인허가가 절반 정도로 줄면서 3∼4년간 공급이 줄어들었다가 올해부터 독려해서 인허가가 늘어나고 있지만, 이게 시장에 반영되려면 몇 년이 지나야 한다"며 "그 간극이 문제"라고 설명했습니다.그러면서 "지금이 피크라 떨어질 것이라고 일반적 예측이 되다 보니 주택을 신축하려는 쪽에서 분양이나 임대가 안 되거나 제 가격을 못 받을까 싶어 망설이는 경우가 발생할 것 같다"고 말했습니다.또 "지금은 부동산 시장이 조정될 것이라는 게 일반적 예측이지 않으냐. (상승세가) 막바지이고, 강남 같은 데는 엄청 떨어지고 있더라"며 "그걸 보면서 '다 지은 다음에 분양이 잘 될까'하는 불안감이 있을 것 같다"며 "그걸 해소해 주는 게 핵심인 것 같다"라고도 언급했습니다.적극적 인허가로 공급을 독려해 놨는데, 부동산 가격이 하락할 것이라는 불안감에 민간의 공급 주체가 소극적으로 바뀔 수 있으니 이를 방지할 유인을 준비해야 한다는 취집니다.이에 이 대통령은 "주택 공급을 늘리기 위해 임대용 주택을 지으면 LH 등 정부 영역에서 사주기로 했는데 잘 진행되고 있느냐", "일정 가격으로 매입 가격을 확약해주자(고 했는데) 진척이 어떻게 되느냐", "매입임대를 대량으로 하기로 했잖느냐"고 질문을 거듭했습니다.홍 장관은 "LH와 협의해 미분양 주택의 매입 확약을 확정하고 프로젝트파이낸싱(PF)의 어려움을 해소해주면 조기 착공이 가능할 것으로 본다"며 "내년 상반기에 착공할 경우 인센티브를 줘 매입가를 높여주는 방안도 검토하고 있다"고 답했습니다.설명을 들은 이 대통령은 "주택 부문의 경매가 엄청 폭증하고 있는데, 별로 좋은 징조가 못 된다"며 정부 영역의 경매 참여 여부를 묻기도 했습니다.그러면서 "부동산이 안정되는 게 중요한데, 지나치게 폭등하거나 폭락하는 게 문제"라며 "양 측면에 다 대비해놔야 한다"고 강조했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)