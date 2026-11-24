눈비구름 뒤로 다시 강한 한기가 유입되면서 오늘(24일) 아침 영하권의 추위가 보였고요.



낮에도 아침보다 기온이 크게 오르지 못하겠습니다.



내일 아침까지 겨울 추위가 이어지다가 낮부터는 서서히 추위가 물러가기 시작해 모레는 서울의 낮 최고 기온 15도까지 오르겠습니다.



현재 일부 충남과 호남 지역을 중심으로 비나 눈이 내리고 있습니다.



오늘 이들 지역을 중심으로 오후까지 비나 눈이 이어질 텐데요.



지상 부근에 기온이 낮아서 내린 비나 눈이 얼면서 도로에 살얼음이 생기거나 빙판길 생기는 곳이 있기 때문에 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



동해안을 중심으로는 건조특보가 내려져 있고요.



바람도 강하게 불어 들겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



대전의 낮 최고 기온 5도, 부산은 9도 예상됩니다.



금요일에는 중서부 지역을 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)