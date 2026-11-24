사람들이 분주하게 오가는 곳에서 한 여성이 하얀 종이 위에 글을 써가며 설명합니다.



맨바닥에 앉아 있는 사람들은 설명을 귀담아듣고 있습니다.



해당 영상은 지난주 금요일 프랑스 파리에 있는 한 기차역에서 촬영됐습니다.



설명하는 사람은 파리 콩도르세 고등학교 수학 교사고 수업을 듣는 사람들은 이 학교 학생들입니다.



이들이 기차역에서 수업을 했던 건 지난 금요일 학교가 학생들의 시위로 봉쇄됐기 때문입니다.



지난 9월부터 열악한 교육 환경 개선 등을 요구하면서 두 달 넘게 이어진 학생 시위가 이날도 계속됐던 겁니다.



특히, 예고되지 않았던 봉쇄 시위가 일어나면서 많은 학생들이 등교를 한 상태였기 때문에 학교에서 200미터 정도 떨어진 기차역으로 이동해 수업을 진행했다고 해당 교사는 밝혔습니다.



다른 과목 수업도 기차역에서 같이 진행됐는데 이날 오후 학교 봉쇄가 풀리면서 기차역 수업은 오전에 마무리됐습니다.



최근 학생들의 시위는 규모도 줄고, 격앙된 분위기도 가라앉고 있는 상태지만, 두 달 넘게 지속되면서 곳곳에서 갈등과 문제가 드러나고 있습니다.



프랑스 한 도시에서는 학교 봉쇄로 인한 온라인 수업으로는 제대로 공부할 수 없다며 학교 수업을 할 수 있게 해 달라는 학부모들의 긴급구제 신청을 법원이 받아들였습니다.



또한 장기간 수업이 중단되면서 대학입시 준비에도 큰 차질이 빚어지고 있고 수업 진도를 맞추지 못해 내신 평가도 마감 기한을 연장하기로 했습니다.



교장단 노조는 지속된 시위에 피로감을 호소하면서 조용한 학교로 옮기려는 관리자가 크게 늘고 있다고 밝혔습니다.



이 밖에도 시위를 지지하는 교사와 수업 재개를 요구하는 교사 간의 갈등 등 프랑스 정부가 두 달 넘게 사태 해결을 마무리하지 못하는 사이 학교를 둘러싼 2차, 3차 피해는 더 늘어나고 있습니다.



(영상편집 : 원형희, 출처 : X(@JClaude_Dusse))