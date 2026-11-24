<앵커>



경기도 평택시의 내년도 본예산이 사상 처음으로 4조 원을 돌파했습니다. 반도체 호황 속에 세수가 많이 늘어난 덕분인데, 그만큼 시 차원에서도 반도체 지원과 AI 도입을 확대해 나갈 계획입니다.



최호원 기자입니다.



<기자>



평택시립노인전문요양원, 올해 일부 어르신들의 방에 인공지능, 즉 AI 모니터링 시스템이 도입됐습니다.



AI가 카메라를 통해 어르신들의 움직임을 감지하고 경고 신호를 보냅니다.



'침대에서 일어나 화장실 쪽으로 걸어가는 모습'이라며 구체적으로 상황을 묘사하고, 실제 낙상 시에는 담당자들에게 긴급 신호를 보내 즉시 출동하라고 지시합니다.



[최민재/요양원 사무국장 : AI 돌봄 시범사업을 진행하면서 보호자 분들에게 이 시스템을 안내를 해드렸는데, '안전사고에서는 그래도 조금이라도 마음이 놓인다' 이런 반응을 들었을 때 AI 돌봄 사업에 기대하는 바가 크다고 생각하고 있습니다.]



시스템 개발업체는 어르신들의 다양한 사고 사례를 연구해 AI의 기능을 더욱 발전시키고 있습니다.



[이환호/AI 업체 클레비 대표 : 어르신께서 왜 일어나셨는지, 그리고 일어나셔서 어떤 행동을 하셨는지까지 다 알려줍니다. (앞으로) 기술적으로만 보면 모든 동작을 다 분석하는 것이 가능합니다.]



이밖에도 평택시는 다양한 행정 분야에 AI를 확대 도입할 계획입니다.



이를 뒷받침할 세수도 크게 늘었습니다.



특히 삼성전자 평택캠퍼스 지방법인소득세의 경우 반도체 불황이던 지난 2024년 사실상 0원으로 떨어졌지만, 올해는 1천556억 원, 내년에는 1조 6천억 원 이상으로 늘어날 전망입니다.



이를 통해 평택시는 반도체와 AI 분야를 포함해 내년도 본예산 규모를 4조 39억 원까지 늘려 시의회에 제출했습니다.



[최원용/평택시장 : 반도체를 포함해서 AI를 잘 만드는 도시에서 AI를 잘 이용하는 도시로 전환하려고 합니다. 그래서, 반도체AI과도 만들었고, 관련 조례도 만들었고….]



사상 처음 본예산 4조 원 시대를 맞은 평택시는 통합재정안정화기금 재정안정화계정에 3천520억 원을 적립해 반도체 경기 변동에도 대비하기로 했습니다.