<앵커>



매년 가을이면 산란을 위해 태화강으로 돌아오던 연어가 올해는 아직까지 모습을 드러내지 않고 있습니다. 최근 몇 년간 회귀량이 들쭉날쭉하더니 올해는 아예 한 마리도 잡히지 않고 있는데, 높아진 바닷물 온도가 원인으로 지목됩니다.



UBC 박재권 기자입니다.



<기자>



울주군 범서읍 구영교 일원에 설치된 연어 포획장입니다.



매년 이맘때쯤이면, 알을 낳기 위해 태화강으로 돌아오던 연어지만, 포획장은 텅텅 비어있습니다.



태화강 연어는 보통 10월 말부터 모습을 드러내 11월부터 본격적인 회귀에 돌입하는데 아직까지 소식이 없습니다.



태화강 생태관은 연어 회귀 조사를 진행 중이지만, 아직 연어를 확보하지 못했습니다.



[정명화/태화강 회귀 연어 조사원 : 저는 지금 올해 첫 근무인데, (연어가) 작년 올라오는 걸 비교하면 한 달 정도 지금 기다리고 있는데도 전혀 안 올라오고 있어요.]



태화강으로 돌아오는 연어의 수는 최근 수년째 부침을 겪고 있습니다.



지난 2023년에 45마리, 2024년에는 37마리까지 감소했고, 지난해 118마리까지 일시적으로 반등했지만 올해는 아예 자취를 감췄습니다.



일각에서는 올해 연어가 잡히지 않는 원인으로 해수온 상승 가능성을 제기합니다.



차가운 물을 선호하는 연어는 수온이 높아지면 하천으로 진입하는 시기나 이동 경로에 영향을 받을 수 있다는 겁니다.



[박민규/UNIST 폭염연구센터장 : 동해 바다가 더 뜨거워지고 그리고 이제 먹이가 줄어듦에 따라서 이제 살아남는 어린 연어 개체들이 줄어들고, 그리고 가을까지 이어지는 고수온이 이제 연어들의 이런 회귀를 가로막고 있는 것으로 보입니다.]



실제로 태화강 생태관도 간절곶 일대의 9월 수온을 분석한 결과, 지난해보다 약 3.8도 높은 것을 확인했습니다.



태화강 생태관은 이달 말까지 연어 회귀 조사를 실시한 뒤, 연어가 돌아오지 않는 원인을 분석하고 대책을 마련할 예정입니다.



(영상취재 : 김영관 UBC, CG : 구정은)



UBC 박재권