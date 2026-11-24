<앵커>



민주평통 지역협의회가 시군의 예산을 받아 사실상 관광이나 다름없는 국내외 연수를 떠나고 있습니다. 그런데 이 예산을 심사하는 지방의원들이 정작 그 돈으로 연수를 떠나는 당사자이기도 합니다. 이해충돌 논란이 불가피한데, 의원들이 예산을 더 달라고 요구한 사실도 확인됐습니다.



JTV 강훈 기자입니다.



<기자>



2024년, 정읍시의회 자치행정위원회의 예산안 심사.



한 시의원이 코로나19 이후 연수를 간 적이 없다며, 민주평통 정읍시협의회의 해외 연수 예산을 편성해 달라고 요구합니다.



[이만재/정읍시의원 (2024년 11월) : (코로나 이후) 한 번도 자매결연 맺은 도시를 가본 일이 없는 걸로 알고 있습니다. 예산이 편성이 돼서 갔다 올 수 있는 방안을 한 번 모색을 해주십사 하고 제가 좀 말씀을 드릴게요.]



정읍시는 민주평통정읍시협의회 보조금을 2천만 원 늘렸고, 질의를 한 이만재 전 정읍시의원은 다음 해 세금 2천만 원이 들어간 민주평통 정읍시협의회 제주 연수를 다녀왔습니다.



이듬해에는 다른 의원이 2천만 원 증액도 너무 적었다며, 정읍시가 더 신경 써야 한다고 강조했습니다.



[한선미/정읍시의원 (지난해 6월) : (민주평통위원이) 55명이라고 보는데 그 돈은 너무 적다. 그래서 말씀을 드리니까, 꼭 빨간 볼펜으로 체크를 하셔서….]



민주평통 자문위원은 주민이 선출한 지역 대표와 정당·직능단체·주요 사회단체 등의 대표급 인사 가운데 대통령의 위촉으로 구성됩니다.



주민이 선출한 지역 대표, 그러니까 지방의원에 당선되면 사실상 당연직처럼 민주평통 지역협의회 위원이 되는 겁니다.



전북에서는 전체 지방의원 244명 가운데 237명, 무려 97%가 평통 자문위원입니다.



도내 민주평통 지역협의회는 최근 5년 동안 64차례 국내외 연수를 갔고, 이 가운데 지방의원이 참여한 연수는 35건에 이릅니다.



의원 98명이 모두 196차례 참가자 명단에 이름을 올렸고, 의원 3명은 무려 6번이나 국내외 연수를 다녀왔습니다.



평통 보조금을 심사하고, 결산 내용을 승인하는 사람은 지방의원, 또 그 보조금으로 연수를 떠나는 사람도 같은 지방의원입니다.



평통위원이자 지방 의원인 이들이 자신들이 쓸 예산을 스스로 심사한다는 점에서 이해 충돌이라는 지적이 나오고 있는 겁니다.



민주평통 전북지역회의 김영복 부의장은 공적 역할 수행을 위한 법령상 겸직과 예산 심의 과정 자체를 이해충돌로 단정 짓기는 어렵다며 의회의 기준과 절차에 따라 공정하고 투명하게 판단하실 것이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 강경진 JTV, 디자인 : 원소정 JTV)



JTV 강훈