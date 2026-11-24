<앵커>



오늘(24일) 국회에서는 이용철 법무장관 후보자에 대한 인사청문회가 진행되고 있습니다. 이재명 대통령 사건의 공소취소 여부를 두고 야당의 질의가 쏟아졌는데, 이 후보자는 "무리하게 지휘권을 행사할 생각은 없다"는 입장을 밝히면서도 여지를 뒀습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



오늘 오전 국회에서 열린 이용철 법무장관 후보자 인사청문회.



이 후보자는 모두발언에서 공소청의 공정한 기소권 행사와 인권 보호를 강조했습니다.



[이용철/법무장관 후보자 : 새로운 형사사법체계가 무사히 안착하여 국민 보호에 빈틈이 없도록 최선을 다하겠습니다.]



조작기소 의혹 특검법 처리 이후 국회 법제사법위 회의를 거부했던 국민의힘 의원들은 오늘 청문회에는 참석했습니다.



이 후보자를 향해 이재명 대통령 사건의 공소취소 문제로 압박했습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 검찰에서 공소 취소 안 한다고 하면 법무부 장관으로서 공소 취소 지휘할 생각이 있습니까?]



[이용철/법무장관 후보자 : 무리한 지휘권을 행사할 생각은 없습니다만, 가정적 질문에 말씀드리는 것은 적절치 않다고 생각합니다.]



조작기소 의혹 특검의 수사 대상 12건 가운데 일부 사건 관련자만 기소하면 나머지 사건은 모두 재판을 계속해야 하느냐는 질문에 상황에 따라 다를 수 있다며 여지를 남겼습니다.



여당은 '공소취소용 장관'이라는 야당 주장을 일축했습니다.



[박균택/민주당 의원 : 우리 후보자는 대통령의 변호인으로 활동한 적도 없고, 공소 취소와 관련해서 어떤 이슈를 제기해 본 적 없습니다.]



청문회에서는 이 후보자 지명을 두고 '공소취소용 장관' 아니냐는 야당의 의혹 제기와 '법무행정에 적임자'라는 여당의 엄호가 반복됐습니다.



(영상편집 : 장현기)