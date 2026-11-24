<앵커>



내년도 예산안 처리 법정시한이 다음 주로 다가온 가운데 이재명 대통령이 소모적 다툼에 집착하기보다 내년도 예산안과 민생 경제 과제를 먼저 처리해 달라고 국회에 당부했습니다. 또 AI 등을 이용한 시험 부정행위는 중대범죄라며 처벌을 강화하라고 거듭 지시했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



국무회의를 주재한 이재명 대통령은 정치의 본령과 국정의 궁극적 목표는 국민 삶의 실질적 개선이라면서, 연간 수출액 사상 첫 1조 달러 돌파 등 경제 성장의 불씨를 민생 회복으로 이어가기 위해서는 내년도 예산이 무엇보다 중요하다고 말했습니다.



다음 주인 12월 2일로 일주일 정도 앞으로 다가온 내년도 예산안 처리 법정 시한을 지키기 위해 초당적 지혜를 모아달라고 국회에 당부했습니다.



[이재명 대통령 : 민생과 무관한 작은 차이나 소모적 다툼에 집착하기보다는 내년도 예산안과 시급한 민생 경제 과제 처리에 먼저 손잡아 주시기를 부탁드립니다.]



이 대통령은 또 최근 AI를 이용한 시험 부정행위는 결코 용납하지 않는다는 확고한 원칙 아래 시험 부정 범죄에 엄정 대응하라고 정부 부처에 지시했습니다.



국가시험 전반에 대한 범정부 합동 조사를 바탕으로 숨어 있던 부정행위들을 밝혀내고 철저히 책임을 물어야 한다면서 적극적인 포상제도 운용도 검토하라고 말했습니다.



[이재명 대통령 : '지난 일이니까 이제 다 끝났겠지, 괜찮겠지'라는 생각이 명백히 오산이라는 점을 확실하게 보여줘야 합니다.]



부동산 시장 추세와 대응책도 언급됐습니다.



이 대통령은 현재 서울 강남, 서초, 송파 등 핵심 지역을 비롯해 부동산 시장이 대체로 조정될 거라는 게 일반적인 예측이라면서 부동산 가격 하락에 대한 우려로 민간 공급이 위축되지 않게 철저히 대비하라고 홍지선 국토장관에게 지시했습니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 원형희)