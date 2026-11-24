<앵커>



AI 부정행위 여파가 중고교 내신 시험에 대한 불안감으로 이어지는 가운데, 정부가 중고교 내신 부정행위 대응 방안을 내놨습니다. 입실 전 모든 학생을 금속탐지기로 검사하고, 적발되면 해당일 모든 과목을 0점 처리하기로 했습니다.



보도에 조성현 기자입니다.



<기자>



정부가 AI 부정행위 우려 속에 중고교 내신 시험도 수능에 준해 엄격히 관리하겠다고 밝혔습니다.



오늘(24일) 오전 이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 최은옥 교육차관은 중고교 내신 시험에서 스마트기기 등을 활용한 부정행위 대응 방안을 발표했습니다.



먼저 당국은 시험실 내 휴대전화 등 전자기기 반입을 차단하고, 가방은 시험실에서 상당 거리 떨어진 별도 장소에 보관하기로 했습니다.



모든 학생은 입실 전 금속탐지기 점검을 받습니다.



초소형 카메라 차단을 위해 학생들은 교복 대신 단추가 없는 일상복 착용이 권고되며, 단추가 있으면 수능과 마찬가지로 스티커를 붙이도록 할 예정입니다.



또 시험일 당일 학교 와이파이를 차단하고 와이파이나 블루투스 같은 통신신호도 확인해 기록하기로 했습니다.



징계도 대폭 강화됩니다.



지금까지는 스마트기기를 사용하다 적발되면 해당 과목 점수만 0점 처리했지만, 앞으로는 적발 당일 모든 과목 성적을 0점 처리하기로 했습니다.



또 고교생은 최대 퇴학, 중학생은 최대 출석정지의 징계도 검토하기로 했습니다.



교육부는 이번 조치가 2학기 기말고사부터 우선 적용되며, 중학교도 이를 참고해 시험 관리 감독을 강화할 예정입니다.



교육부는 현재 진행 중인 대학별 고사 대책도 내놨는데, 추후 부정행위 여부 조사를 위해 각 대학의 시험지와 답안지를 전체 보관하기로 했습니다.



(영상편집 : 위원양)