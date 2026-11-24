<앵커>



젠슨 황 엔비디아 최고 경영자의 복귀 소식 등에 힘입어 코스피가 장 시작과 동시에 급등하고 있습니다. 6% 넘게 치솟으며 5천 선을 회복했고, 개장하자마자 매수 사이드카도 발동됐습니다.



유수환 기자입니다.



<기자>



코스피는 오늘(24일) 장이 열리자마자 3.64% 급등한 4천880으로 출발한 뒤 강한 상승세를 보였습니다.



장중 상승 폭을 6% 이상 확대하며 한때 5천 선을 회복했습니다.



매수세가 몰리면서 개장 6분 만에 매수 사이드카가 발동돼 프로그램 매수호가 효력이 5분 동안 정지되기도 했습니다.



오전 11시 20분 기준 코스피는 어제보다 6.74% 오른 5천25.67에 거래되고 있습니다.



어제 장중 4천600선 아래까지 떨어지며 매도 사이드카가 발동됐던 증시가 불과 하루 만에 정반대의 모습을 보이는 겁니다.



오전 내내 외국인과 기관이 순매수하며 지수를 강하게 끌어올리고 있고, 개인은 순매도하며 차익을 실현하고 있습니다.



코스닥도 장중 5% 넘게 급등하며 매수 사이드카가 발동됐습니다.



코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 각각 1천583억 원, 955억 원 순매수하고 있습니다.



반등의 계기는 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자 복귀 소식입니다.



황 CEO의 경영 공백으로 불거졌던 불확실성이 완화돼 AI 관련 주에 대한 투자 심리를 자극한 걸로 보입니다.



국내에서도 반도체 대형주가 상승을 주도하고 있습니다.



삼성전자는 오전 장중 7%대 치솟아 19만 3천700원까지 상승했고, SK하이닉스는 8%대가 오르며 장중 121만 2천 원까지 올라 어제 하락분을 단숨에 만회했습니다.



원 달러 환율도 장 초반 5.6원 내려 1천340원을 기록하는 등 원화도 강세를 보이고 있습니다.



(영상편집 : 장현기)