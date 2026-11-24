▲ 화장실 안내 QR코드 이용하는 외국인

서울시가 명동·홍대 등 외국인 관광객이 많이 찾는 8개 관광특구와 남대문·광장시장 등 전통시장 10곳의 화장실 이용 환경 개선에 나섭니다.QR코드를 활용한 다국어 안내를 확대하고 개방화장실을 늘려 관광객과 시민의 이용 편의를 높인다는 계획입니다.서울시는 오늘(24일) 관광특구와 전통시장을 대상으로 화장실 안내 체계 개선, 개방화장실 확충 및 노후 시설 정비, 위생·청결 관리 강화 등 3대 분야 대책을 추진한다고 밝혔습니다.우선 8개 관광특구에서 화장실 위치를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 다국어 안내 체계를 확대합니다.해당 특구는 이태원, 명동·남대문, 동대문 패션타운, 종로·청계, 잠실, 강남 마이스, 홍대 문화예술, 고속버스터미널·세빛 등입니다.이 지역에서 스마트폰 카메라를 이용해 QR코드를 찍으면 주변 개방화장실 위치를 지도에서 확인할 수 있습니다.서울시는 이달 5일 공식 관광 정보 플랫폼 '비짓서울'(Visit Seoul)에 화장실 위치정보를 영문으로 제공하기 시작했습니다.이달 명동·남대문 관광특구의 길거리 판매대와 구두 수선대에 '화장실 안내 QR코드'를 부착한 것을 시작으로 앞으로 8개 관광특구의 길거리와 디지털 안내판, 버스·택시 정류소 등에 안내 QR코드 설치를 확대할 계획입니다.또 서울시는 관광객이 편리하게 이용할 수 있는 개방화장실을 현재 148곳에서 내년 200곳으로 늘리기로 했습니다.남대문시장과 광장시장 등 외국인 관광객이 즐겨 찾는 전통시장 10곳에도 QR코드와 픽토그램을 활용한 다국어 안내 체계를 구축합니다.공공화장실이 없는 시장에는 공간 여건에 따라 고정식 또는 이동식 화장실을 최소 1곳 이상 확충하고, 기존 노후 시설은 개선합니다.화장실 청결 관리도 강화해 자치구 정기 점검 외에 연말연시와 주요 행사 기간에는 외국인 미스터리 쇼퍼(암행 점검원)를 투입해 불시 점검을 벌일 예정입니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)