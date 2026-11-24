▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 23일 젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 경영 복귀로 최대 1천500만 달러, 약 221억 원에 이르는 주식 평가 이익을 얻었을 것이라는 분석이 나왔습니다.영국 일간 파이낸셜타임스가 미국 정부윤리청 재산공개 자료를 분석한 결과 트럼프 대통령은 지난 9월 30일 기준으로 엔비디아 주식을 최대 37만주 보유했을 것으로 추정됐습니다.이 추정치에 이날 엔비디아 주가 상승분을 반영한 주식 평가이익은 최대 1천500만 달러에 이릅니다.이는 트럼프 대통령이 엔비디아 주식을 최대 규모로 매수하고 최소 규모로 매도했다고 가정해 계산한 수치입니다.미국은 공직자가 재산신고서를 제출할 때 정확한 주식 거래 금액을 기재하지 않고 거래 금액 범위만 기재하도록 허용하고 있는데, 이를 근거로 트럼프 대통령의 주식 보유량을 추산했습니다.반대로 트럼프 대통령이 엔비디아 주식을 최소 규모로 매수하고 최대 규모로 매도했다고 가정했을 때 주식 보유량은 3만2천주로, 이에 따른 평가이익은 130만달러, 약 19억원으로 추정됐습니다.파이낸셜타임스는 트럼프 대통령의 10월에서 11월 사이 주식 거래 내용이 공개되지 않아 실제 주식 보유량은 확인할 수 없다고 덧붙였습니다.이날 젠슨황이 엔비디아 CEO로 복귀한다는 소식이 알려지면서 엔비디아 주가는 하루 만에 31.5% 폭등했습니다.트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀 결정에 자신이 깊이 관여했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 씨앤비씨 방송과의 인터뷰에서 "내가 그들을 설득했고 일을 성사시켰다"며 "내가 이사회와 직·간접적으로 대화해왔고, 이 문제에 매우 강한 의지를 갖고 있었다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀가 발표된 직후 소셜미디어 트루스소셜에서도 "올바르고 타당한 결정"이라면서 "엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다"고 강조했습니다.엔비디아 이사회는 황 CEO의 복귀와 관련해 미국 정부의 고위급 인사들로부터 의견을 전달받았다면서 그런 의견을 바탕으로 황의 복귀가 국가안보상 위험을 초래하지 않는다고 확신한다고 설명했습니다.그러나 엔비디아 주식을 보유한 것으로 신고한 트럼프 대통령이 직접 주가 상승을 촉발한 결정에 관여했다는 점은 향후 이해충돌 논란을 낳을 수 있습니다.루벤 가예고 상원의원은 소셜미디어에서 "이번 발표 이전에 어떤 주식 거래 포지션을 취했는지 조사해야 한다"며 "이번 백악관은 역사상 가장 부패한 백악관"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)