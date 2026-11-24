▲ 젠슨 황

오늘(24일) 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀 소식에 아시아 증시가 일제히 급등하고 있습니다.특히 반도체 기업들이 강세를 보였습니다.일본 기술주 중심의 닛케이225지수는 4% 넘게 올랐습니다.오전 11시 현재 전날보다 4.2% 오른 58,818.35를 보이고 있습니다.토픽스지수도 2.6% 올랐습니다.일본의 대표 반도체 기업 키옥시아 주가는 장중 10% 넘게 올랐다가 상승폭을 일부 줄였습니다.대만 자취안지수는 9.1% 폭등한 40,147.91에 거래되고 있습니다.세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC는 가격 제한 폭인 10% 급등해 2,230대만달러를 기록했습니다.코스피도 장중 7% 넘게 급등해 장 초반 프로그램 매수 호가의 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동된 데 이어 코스닥도 5% 넘게 올라 매수 사이드카가 발동됐습니다.삼성전자와 SK하이닉스는 장중 8%, 10% 넘는 상승 폭을 보이기도 했습니다.블룸버그 통신은 인공지능(AI) 기술 도입의 핵심 수혜자로 꼽히는 아시아 반도체 기업들의 주가도 크게 올랐다고 전했습니다.AI 붐 중심에 있는 엔비디아에 황 CEO가 복귀하면서 기술주에 대한 투자심리가 되살아난 것입니다.간밤 엔비디아 주가도 31% 넘게 폭등해 2003년 이후 가장 큰 상승 폭을 기록했습니다.반면 중화권 상승 폭은 상대적으로 작았습니다.홍콩 항셍지수는 0.7%, 상하이종합지수는 1.1% 각각 올랐습니다.